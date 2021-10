Steve Bruce était timide sur son avenir à Newcastle après la défaite de son équipe contre Tottenham, mais a affirmé avec défi qu’ils avaient ce qu’il fallait pour éviter la relégation cette saison.

Les nouveaux propriétaires des Magpies étaient présents à St James’ Park pour la première fois, mais étaient impuissants en voyant leur équipe être surclassée par les Spurs lors d’une défaite 3-2 à St James’ Park.

Bruce pourrait bien être démis de ses fonctions dans les prochains jours

Les buts de Tanguy Ndombele, Harry Kane Heung-min Son ont mis les visiteurs en contrôle total au moment de la pause et l’équipe locale n’a pas pu rassembler suffisamment pour revenir dans le match malgré un but contre son camp tardif d’Eric Dier.

L’avenir de Bruce reste l’objet d’intenses spéculations et il pourrait bien être licencié la semaine prochaine alors que les propriétaires recherchent un nouvel ensemble d’idées dans la pirogue.

Et le joueur de 60 ans a admis avoir été vaincu par la meilleure équipe ce jour-là alors qu’il laissait le sujet de son avenir aux autres pour réfléchir.

« Nous avons été battus par la meilleure équipe », a-t-il déclaré à Sky Sports après le match.

Redknapp pense que Newcastle a besoin d’une grande fenêtre de janvier ou ils font face à la baisse

«Après un départ formidable, défensivement, nos problèmes étaient là pour que tout le monde puisse les voir. Cela laissait beaucoup à désirer, c’est le moins qu’on puisse dire.

« Nous avons commencé quelques matchs comme ça, nous avons le nez devant, mais nous ne pouvons pas défendre assez bien en équipe. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait en charge du prochain match de Newcastle, Bruce a ajouté : « C’est aux autres de décider.

« Si je lisais tout ou voyais tout la semaine dernière, je n’aurais peut-être pas été ici aujourd’hui, mais mon travail consiste à obtenir des résultats.

Cela a commencé brillant pour les nouveaux propriétaires mais s’est terminé par une déception

« Si vous n’avez pas gagné depuis sept ou huit, vous êtes sous pression et c’est la Premier League. C’est une grande ligue pour les grands garçons et je continuerai de mon mieux jusqu’à ce qu’on me dise le contraire.

« Chaque club de football a besoin de clarté. Les nouveaux propriétaires ont été très respectueux et je ne peux pas en dire assez sur la façon dont ils ont mené leurs affaires au cours des 10 derniers jours.

Dans le studio Sky Sports, l’ancien milieu de terrain de Liverpool Jamie Redknapp a insisté sur le fait que Bruce avait l’air d’être heureux d’être relevé de ses fonctions

Il a déclaré: «Mon sentiment quand je le regarde, c’est qu’il aimerait presque aussi être mis hors de sa misère. Il ressemble à un homme qui a fait tout ce qu’il peut, et il est un symbole du régime précédent.

« Il va détester chaque seconde, personne n’aime ça à moins que tu aies quelque chose qui ne va pas avec toi. Il ne veut pas être ici. Je pense qu’il sera soulagé quand il recevra cet appel téléphonique.

« Newcastle a besoin d’une grande fenêtre de transfert », a-t-il ajouté.

«Ils ont besoin d’avoir les bons personnages en janvier dans la colonne vertébrale de l’équipe. Cette équipe est actuellement l’une des favorites pour la relégation – vous pouvez le voir dans les erreurs qu’elles commettent chaque semaine. Un nouveau manager peut le changer mais c’est difficile.

« La bulle a éclaté. Si Saint-Maximin n’a pas le ballon, on voit mal d’où vient la qualité. Le premier but était excellent mais après cela, les schémas de jeu n’étaient pas là. Ils avaient l’air d’un côté dépourvu de confiance et de croyance. Une fois que Tottenham s’est emparé du ballon, ils avaient une qualité supplémentaire au milieu de terrain.

