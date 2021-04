“C’est bien pour le football espagnol que quatre équipes s’affrontent pour gagner”

30/04/2021 à 13:24 CEST

.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, l’Argentin Diego Pablo Simeone, a estimé que la situation du championnat, avec quatre équipes (Atlético, Real Madrid, Barcelone et Séville) en compétition pour remporter le titre avec une différence de trois points, est “nouvelle” et “elle est bon pour le football espagnol. “

“C’est nouveau, et je pense que c’est bon pour le football espagnol, je ne doute pas que la compétitivité et la possibilité d’avoir des équipes en compétition pour gagner le rendent plus important pour la compétition nationale. Séville, Madrid, nous et Barcelone, nous sommes immergés dans une option à quatre, dans laquelle il est clair que le match par match prend encore plus d’importance“, a-t-il réfléchi lors de la conférence de presse de la veille pour jouer à Elche.

L’Atlético reste à la pointe de ce quatuor avec 73 points, grâce au fait que ce jeudi, le Barça a chuté au Camp Nou lors de son match reporté contre Grenade (1-3).

“J’ai vu la fin du match, normale, avec la vue de n’importe quel entraîneur qui regarde un match de compétition tel qu’il était, et pensant à la seule chose qui compte pour nous, c’est Elche”, a déclaré Simeone lorsqu’on lui a demandé jusqu’à deux fois sur son sentiments quand voir cette réunion, dans laquelle le retour de Grenade les maintient en tête.

Rapidement, dans la même réponse, il se concentra sur Elche. “C’est une équipe qui concourt très bien depuis l’arrivée de (Fran) Escribá, qui a changé de format sans perdre les traits de ce qu’il avait auparavant, et essayant évidemment de devenir fort à domicile », a estimé le sélectionneur.

“La seule chose qui me préoccupe, c’est le match de demain, l’énergie va à cet endroit, et les mots ne comptent pas, les faits comptent, et ils sont demain à partir de 16h15 », a-t-il ajouté à ce propos.

Cette continuité dans le leadership renforce le sélectionneur argentin dans son intention de penser “absolument au prochain match”, quelque chose de nécessaire “plus que jamais dans une fin aussi serrée avec quatre équipes dans le virage en trois points”, pour lequel il a demandé “confiance les footballeurs qui ont fait une très bonne saison “.

L’Atlético en est venu à avoir un avantage de dix sur ses poursuivants, serait-ce un échec de ne pas remporter le championnat? “Je suis une personne positive et je ne pense pas aux choses négatives”, a négocié Simeone..

Ce jour-là, il sera le premier des quatre prétendants à jouer. Samedi, le Real Madrid-Osasuna sera également joué (21h00), dimanche ce sera Valence-Barcelone (21h00) et lundi, Séville-Athletic restera (21h00).

“Il est clair que quand c’est à ton tour de jouer deuxième et que les équipes précédentes ont gagné, il y a de la pression, mais il y a aussi de la pression si elles perdent, car il faut gagner la même chose. C’est toujours pareil, il faut penser sur ce que vous avez à faire, qui est le seul que vous puissiez résoudre », a-t-il réfléchi.

A Elche il va falloir retourner une mauvaise dynamique en tant que visiteur, puisqu’il n’a remporté qu’un de ses six derniers matches en dehors du Wanda Metropolitano, celui d’El Madrigal contre Villarreal (0-2), le reste ayant été deux défaites ( Sevilla et Athletic) et trois nuls (Levante, Getafe et Betis).

“Il est vrai que les matches que nous n’avions pas à gagner étaient serrés et nous avons concouru au-delà de l’intermittence dans certains, dans le cas de Séville ou de Bilbao, et l’équipe a toujours fini par concourir. Demain, nous avons un match avec une équipe qui a des besoins, ce sera dur, difficile, et nous devrons l’emmener là où nous pensons pouvoir leur faire du mal », a analysé le coach de l’Atlético.