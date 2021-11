« C’est bien que George Russell n’ait pas remporté le GP de Sakhir 2020 », déclare le conseiller Merc

La conseillère du programme de conduite de Mercedes, Gwen Lagrue, estime que c’est une bonne chose que George Russell n’ait pas remporté sa première course avec l’équipe en 2020.

Le joueur de 23 ans rejoindra Mercedes l’année prochaine, en remplacement de Valtteri Bottas, mais l’ouverture de la saison 2022 ne sera pas sa première course de Formule 1 pour l’équipe.

Cela s’est produit vers la fin de la campagne 2020 lorsqu’il a été appelé pour remplacer Lewis Hamilton, qui a été exclu avec COVID-19, pour le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn.

Il était extrêmement impressionnant, menant une grande partie de la course et semblant prêt à remporter sa première victoire avant qu’une erreur d’arrêt au stand et une crevaison tardive ne mettent fin à ses chances de le faire.

Bien que cela lui ait brisé le cœur, Lagrue – qui l’a aidé à le découvrir en karting et à l’amener chez Mercedes – pense que c’était bon pour son développement.

« Il a fait tout ce qu’il pouvait bien sûr pour gagner cette course, mais ne l’a pas fait », a déclaré Lagrue dans une interview avec GP Racing, cité par Autosport.

« À mes yeux, cela peut sembler stupide ou fou pour beaucoup de gens, mais je pense que c’est bien qu’il ne l’ait pas gagné. Il a gagné tellement de choses ce week-end, bien sûr. Mais il n’a toujours pas gagné la course, malheureusement pour lui et l’équipe.

« Mais, à mes yeux, dans ce processus, faisant de George un futur champion du monde, c’est bien qu’il ne l’ait pas gagné. »

Avant de rejoindre la grille de Formule 1 avec Williams en 2019, Russell a été le pilote de réserve Mercedes pour la campagne 2018, jonglant entre son rôle et ses fonctions en Formule 2.

Lagrue pense que, dans cette position, il a appris que même s’ils avaient la meilleure voiture sur la grille, les pilotes Mercedes devaient encore faire un énorme travail et n’avaient pas les choses faciles.

« Je pense qu’il a réalisé la quantité de travail que Lewis [Hamilton] et Valtteri [Bottas] faire », a-t-il ajouté.

« Peut-être qu’il pensait que conduire une voiture Mercedes, tu as un avantage et cela te rend probablement la vie plus facile que les autres parce que le niveau de performance à cette époque était un peu plus élevé que les autres.

« Il a tellement appris cette année-là. Et je pense qu’il était comme une éponge dans le garage, recevant toutes les informations, prêtant attention à chaque détail et il se projetait. « OK, ce sera probablement mon équipe à l’avenir, donc j’ai besoin de connaître tous les gars.

« J’ai besoin de comprendre comment ils fonctionnent. Ils aiment tous Lewis et Valtteri, donc j’en ai besoin moi-même et pour m’assurer que l’équipe sera derrière moi. »