“C’est bien que les clubs cherchent à être plus forts et plus solvables”

20/08/2021 à 11h46 CEST

.

Miguel Angel Gil Marin, PDG de Athlète de Madrid, a exprimé ce vendredi à . au sujet de l’accord entre LaLiga et CVC qui est “bien que les clubs” chercher “être plus fort, plus solvable et plus compétitif grâce à une Ligue plus forte” et il a assuré que “la si grande croissance au cours de la dernière décennie des droits de télévision va ralentir” à l’avenir.

“On parle beaucoup de cette affaire par ignorance, sans aucune rigueur. On parle plus en fonction de qui on se sent plus identifié ou lié que des conséquences de l’opération. Je pense que c’est bien que les clubs cherchent à être plus forts , plus solvable, plus compétitif grâce à une Ligue plus forte. Et donc je pense que c’est bien que La Ligue embauchez les meilleurs professionnels dans chaque domaine de travail et associez-vous à ceux qui peuvent nous aider à grandir », a-t-il estimé dans des déclarations à ..

“Être sous l’égide d’une ligue forte nous permet d’être plus compétitifs, plus solvables, d’avoir plus de valeur en tant que marques. Et cela nous permet de pouvoir offrir de meilleures installations et de meilleurs services et produits à nos fans”, a déclaré le haut. directeur de l’Atlético de Madrid et premier vice-président de LaLga.

Gil Marín a déclaré que l’accord avec CVC offre « fondamentalement deux choses »; “d’un côté, de l’argent pour que les clubs améliorent leurs installations afin qu’ils puissent offrir des services plus nombreux et de meilleure qualité à leurs fans, ainsi que outils pour le développement numérique des clubs”.

“La synergie entre LaLiga et CVC renforcera un aspect fondamental pour l’avenir de notre secteur, les données. Un secteur comme le nôtre, celui du sport et du divertissement, a besoin de connaître ses adeptes. Il ne suffit pas de savoir combien de followers nous avons, il faut savoir qui ils sont, pour pouvoir personnaliser nos offres, ce qui passe par l’optimisation des revenus dans les clubs et la satisfaction des supporters. Bien segmenter nos fans nous permettra d’être plus efficaces et de rendre nos fans plus heureux », a-t-il déclaré à cet égard.

Et de l’autre, l’accord offre « une expérience dans l’exploitation des droits de la concurrence, ainsi que leur désir et leur enthousiasme à montrer, au monde en général et aux clubs en particulier, leur capacité à optimiser la valeur des droits de la Liga, et avec elle la valeur des clubs. »

Et que signifie cet accord pour votre club ? « A ce jour, les droits audiovisuels gérés par la Liga représentent 30% de ses revenus ordinaires pour l’Atlético de Madrid, hors marché des joueurs. C’est-à-dire la baisse qu’aurait l’Atlético de Madrid à l’avenir, si les revenus étaient ceux actuels. , ce serait 3%”, a-t-il déclaré. “Je crois sincèrement que l’Atlético récupérerait ces 3% de deux manières; le premier, via LaLiga, en conséquence de l’augmentation de la valeur des droits grâce à la synergie avec CVC, et le second via la rentabilité de l’investissement que l’Atlético de Madrid réaliserait avec cet argent dans une nouvelle infrastructure, qui permettra au club d’offrir à ses fans une véritable ville de sport et de divertissement », a estimé Gil Marín.

En ce sens, concernant l’évolution future des revenus des clubs, il a indiqué que “la croissance si forte de la dernière décennie des droits de télévision va ralentir”. “Nous allons grandir, quoique plus modérément, grâce à de nouvelles expériences pour les abonnés à la télévision payante, expériences qui seront possibles grâce à la technologie. La technologie nous permettra de profiter du spectacle d’une manière différente, presque comme si chaque spectateur était le protagoniste direct de le match. “.

“Je pense que la plus grande croissance viendra de sources alternatives aux droits télévisés gérés par la Liga : les compétitions de l’UEFA post-24, les expériences des supporters en face à face les jours de match et en ligne 365 jours par an, et enfin accords commerciaux liés à des entreprises qui proposent des produits ‘en ligne’ », a-t-il poursuivi. “Pour cette raison, je pense que le pourcentage de baisse que les clubs qui accepteront le projet LaLiga-CVC auront représentera un montant inférieur chaque année par rapport au revenu annuel total de chaque club”, a expliqué Gil Marín.

Il a également évoqué l’existence de équipes dans le secteur du football: « Bien sûr qu’ils existent. Et je pense que peu peuvent évaluer les dommages causés au secteur en général et aux clubs en particulier. Les clubs ont une dépendance directe vis-à-vis de ces organismes qui gèrent une partie de nos droits. problème dans le secteur.”

« Par exemple, l’Atlético de Madrid est clairement dépendant de LaLiga et l’UEFA, car ces deux institutions gèrent près de 65% de leurs revenus ordinaires. Pourquoi la Royal Federation se dispute-t-elle avec la Liga ? Pour les pouvoirs sur nos droits et l’argent que ces droits représentent “, a-t-il examiné. ” Pourquoi l’UEFA se dispute-t-elle avec la FIFA ? Pour la compétition dans l’organisation de compétitions qui utilisent nos joueurs. La différence est que l’UEFA distribue un pourcentage très élevé des revenus aux clubs que les joueurs forment, investissent et contribuent, et La FIFA n’alloue qu’une très petite partie de ses revenus aux clubs“il a continué.

“La recherche constante de plus de matches pour générer plus de revenus par la FIFA et la Fédération a un effet délétère sur les clubs et leurs joueurs. La Fédération doit, dans la limite de ses compétences, optimiser au maximum les compétitions qu’elle organise, tant au niveau des équipes nationales que des clubs, de la Copa del Rey et de la Super Coupe, pour augmenter leurs revenus”, a-t-il ajouté.

“La FIFA fait de même avec les compétitions qu’elle organise, les équipes nationales et les clubs ; la preuve en est la prétention actuelle d’organiser une Coupe du monde des clubs avec un plus grand nombre de clubs et tous les deux ans. Cette recherche permanente de plus de correspondances pour avoir plus de revenus Avoir plus de pouvoir conduit au scénario selon lequel les joueurs peuvent jouer plus de 50 matchs par saison, dans certains cas plus de 60, et que les clubs se sentent sans protection en ayant l’obligation d’accepter que nos joueurs, que nous entraînons et que nous payons, aller jouer à des jeux pour des tiers, dans lesquels nous ne recevons pratiquement aucune compensation financière, et cela provoque fatigue et blessures », a-t-il conclu.