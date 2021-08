C’est « Bluejean Bop ! Le meilleur premier album de tous les temps ?

“Bébé Blue Gene.” Une génération de rockers britanniques a grandi en connaissant ces deux mots de l’hommage de Ian Dury au « doux » Gene Vincent. De nombreux fans ne les ont jamais entendus de l’original – une omission tragique de leur éducation musicale. Les premières secondes intimes et pleines de souffle de Bluejean Bop!, le premier album de la première rock star américaine vraiment brute : ces deux mots restent tout à fait saisissants, et ont servi d’avertissement que ce n’était pas un autre aspirant Elvis sans rien d’original à dire.

Qui avait entendu une introduction pareille à un album en 1956 ? Qui était plus authentiquement rock’n’roll, plus exigeant de votre attention que Gène Vincent? Qui avait un meilleur groupe de rock’n’roll que ses Blue Caps ? Bluejean Bop ! a une prétention raisonnable d’être le meilleur premier album des années 50 – ou de n’importe quelle décennie. Donc, le fait que ce ne soit pas dans toutes les collections de rock est une omission tragique. C’est vraiment si bon.

Écoutez Bluejean Bop ! à présent.

En voici la preuve : il y a Gene lui-même, chantant comme un rêve, tour à tour doux comme un moineau, puis rude comme le chat de gouttière qui l’a mangé. Pas la figure désespérée et brisée qu’il est devenu plus tard, il y avait néanmoins une urgence à son sujet, comme s’il savait que c’était sa seule chance. Combien d’autres stars de l’époque ont été saisies par une douleur permanente d’une jambe enveloppée dans une gaine d’acier, causée lorsqu’il a détruit sa moto Triumph alors qu’il était dans la marine ? Quelle autre opportunité aurait-il avec sa boiterie et son sentiment d’être en marge de la société en conséquence ? L’attitude envers le handicap n’était pas exactement égalitaire au milieu des années 50.

Vincent savait qu’il devait saisir cette chance, vous pouvez l’entendre dans chacune de ses syllabes. Il y a l’atmosphère de l’album : claire mais enfumée, qui vous saute aux yeux tout en gardant sa distance d’écho slapback. C’est comme un soleil ardent perçant la brume. Ensuite, il y a The Blue Caps, le groupe de rock’n’roll le plus serré des années 50, chacun ayant un surnom pour les rendre intrigants. Wee Willie Williams à la guitare rythmique à toute épreuve ; Jumpin’ Jack Neal, basse ; Be-Bop Dickie Harrell sur des tambours claquants et profondément rock; et la guitare solo de Galloping Cliff Gallup. Le jeu de Gallup est le guide définitif du guitariste du rockabilly. Il a enregistré 35 morceaux avec Vincent puis a quitté l’entreprise, ne refaisant surface que pour un album de style country au milieu des années 60. Pourtant, l’empreinte qu’il a laissée sur le rock’n’roll était si forte que même aujourd’hui les guitaristes enlèvent une casquette (bleue) à ce génie à six cordes.

Toute la réputation musicale honorée de Vincent peut être attribuée à Bluejean Bop ! La sauvagerie : « Qui a giflé John ? est un ruck de rue sur une fille enregistrée. Les surprises : il donne l’impression que n’importe quelle chanson pourrait être la sienne, comme le vieux « Ain’t She Sweet » et « Up A Lazy River » de Hoagy Carmichael. Le désir d’être avec les enfants les plus cool de la ville : « Bop Street ». Les histoires de filles incroyablement cool, telles que la chanson-titre “I Flipped” et “Jumps, Giggles And Shouts”. Surtout, sa capacité à semer la tempête avec le minimum d’ingrédients : sa voix brillante et sincère et un groupe qui ne veut que rocker. C’est faire une montagne musicale à partir d’une taupinière rockabilly, allumer une torche pour les générations qui l’ont suivi : tout ce dont vous avez besoin est votre énergie, votre talent artistique et votre volonté.

Artistique : ils ont utilisé ce mot à propos de Sintra, Guirlande, Ellington, Kenton. Mais il appartenait tout aussi sûrement à Gene Vincent. La façon dont il a vendu une chanson, toute l’énergie refoulée jusqu’à ce qu’elle soit soudainement lâchée avec un cri avant que Gallup n’entre avec sa guitare. Il n’a jamais l’air gêné : il est en contact avec ce qu’il sait faire, un tel maître de son talent qu’il peut tout simplement le laisser couler.

Une grande partie du mérite revient au producteur Ken Nelson, qui a capturé cette magie sur bande. Nelson, l’homme d’A&R de Capitol et chef de leur section de musique country, savait ce qu’il faisait : quand le groupe est arrivé au studio, à vue d’œil, Nelson a immédiatement réalisé à quel point ils étaient bons et les a laissés faire leur truc. Ils ont créé l’atmosphère et Nelson les a encouragés à exprimer leur jeunesse, leur énergie et leur style à travers leurs instruments, leur voix et leurs cris. Le résultat est le son de la vie de rue à Norfolk, en Virginie (également célèbre pour être le point de départ de Chuck Berry« Terre promise ») au milieu des années 50.

Appelez-le rockabilly, appelez-le hillbilly rock, appelez-le country mélangé avec du rhythm’n’blues. Peu importe comment vous l’appelez, Bluejean Bop ! est le point de départ de tant de choses qui ont suivi. Blue Gene baby, tu étais le modèle du vrai rock’n’roll que nous aimons depuis.

