C’est Car Thing, le pari de Spotify sur le matériel de véhicule

13/04/2021 à 20:05 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il n’est pas surprenant que Spotify occupe une place de choix dans l’industrie du streaming musical. L’entreprise accumule des utilisateurs depuis sa création grâce à une plate-forme robuste. Il s’agit d’une évolution logique du monde du divertissement à travers l’audio, et la consommation de formats tels que les podcasts croît également à des niveaux remarquables. Cependant, l’entreprise n’était pas sortie de son développement logiciel. Jusqu’à maintenant. Et c’est que Spotify annonce officiellement Chose de voiture, une matériel axé sur le véhicule cela nous apporte tout le divertissement de la plate-forme à la voiture.

Comme avec des appareils tels que Amazon Echo AutoNous assistons à une transition encore plus dramatique du divertissement aux véhicules personnels. C’est aussi une autre forme de consommation pour ce type de plateforme, et les entreprises veulent tenter de conquérir ce secteur. Car Thing est né comme une sorte d’expérience pour savoir dans quelle mesure les gens seraient intéressés par ce type de matériel. Chromecast et les autres appareils du style sont des appareils qui fonctionnent extrêmement bien. Les utilisateurs font confiance à cet appareil car ils intègrent des fonctionnalités qu’un téléviseur conventionnel ne prend pas en charge. Nous pouvons traduire cela en voitures anciennes avec Car Thing, un moyen abordable de renouveler notre système audio. Au moyen d’un cadran gigantesque, nous pouvons changer la chanson ou augmenter le volume de la musique. De plus, nous pouvons également utiliser notre propre voix pour contrôler le système, grâce à un assistant intelligent que l’entreprise elle-même a développé. L’appareil intègre également un Ecran tactile dans lequel nous pouvons voir tout le contenu.

Pour le moment, cet appareil n’est disponible qu’aux États-Unis. Selon la façon dont cela fonctionne sur ce marché, nous pourrions assister à un lancement mondial.