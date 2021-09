C’est ce dont l’industrie de la cryptographie a besoin pour réussir, selon l’ancien secrétaire américain au Trésor

L’ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, a déclaré qu’il y avait un élément clé dont l’industrie de la cryptographie avait besoin pour prospérer.

Dans une nouvelle interview avec Bloomberg, Summers déclare qu’une activité financière néfaste est inhérente à l’espace crypto, et comme d’autres industries, les actifs numériques nécessiteront une réglementation pour devenir sûrs et fiables.

« Commençons par le mot crypto. Cela suggère un désir de secret en ce qui concerne les grosses sommes financières, et nous avons de grosses sommes financières qui se passent en secret. Vous avez des risques de blanchiment d’argent, des risques de soutenir divers types d’activités criminelles, des risques que des innocents se fassent arnaquer. »

Summers compare la conversation sur la réglementation de la cryptographie à des discussions similaires dans des secteurs comme la grande technologie et le marché boursier.

« Ce n’est pas tout à fait différent des discussions des grandes entreprises technologiques. Ils ont besoin d’un cadre réglementaire. Ils n’en ont pas seulement besoin pour la protection de leurs consommateurs. Ils en ont besoin pour se protéger.

Nous n’aurions pas la Bourse de New York comme centre des marchés boursiers du monde si nous n’avions pas une SEC forte et c’est un atout concurrentiel en fin de compte même si les gens n’aiment pas certaines règles de temps en temps. Je pense que c’est la reconnaissance à laquelle la communauté crypto va devoir parvenir.

L’économiste affirme que certains aspects de l’industrie de la cryptographie peuvent déclencher d’énormes vagues d’innovation, mais que la communauté doit coopérer avec les gouvernements pour y parvenir.

«En fin de compte, pour les paiements basés sur la blockchain, cette industrie sera mieux réglementée de manière saine plutôt que d’essayer d’être une sorte de paradis libertaire, et je pense que la communauté crypto doit le reconnaître et doit travailler en coopération avec les gouvernements. S’ils le font, je pense que cette innovation peut être l’une des innovations importantes de cette période.

Image en vedette : Shutterstock/VICHAILAO/REDPIXEL.PL