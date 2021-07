c’est ce que ça peut t’apporter

Vous avez les cheveux secs, ternes et fragiles ? Si vous rêvez d’une crinière lisse, douce, brillante et émouvante, la recette pour y parvenir est à votre portée et est bien plus simple que vous ne le pensez. Peut-être que cela ne vous a jamais traversé l’esprit et nous ne vous en voulons pas, mais savez-vous à quel point la mayonnaise peut être bénéfique pour vos cheveux ? Nous vous disons pourquoi.

Saviez-vous que cette astuce est l’un des secrets de Blake Lively qui rendent ses cheveux si jolis ? Elle a toujours des cheveux parfaits ! Pour les cheveux secs, pour les boucles crépues ou pour les cheveux raides et ternes : la mayonnaise est l’élixir qui peut sauver votre crinière. C’est une recette simple (et délicieuse) qui fournit des nutriments, prévient les frisottis dans les crinières indisciplinées et améliore l’élasticité. De plus, ses ingrédients aident les cuticules des cheveux à s’épaissir et vos cheveux à paraître plus sains et plus forts.

Mayonnaise pour les cheveux : obtenez une crinière forte

Une routine capillaire quotidienne commune, comprenant le shampooing et les revitalisants, le brossage,

La teinture, la décoloration et le brushing assèchent les cheveux, du cuir chevelu aux pointes. Quelles sont les propriétés qui rendent le masque à la mayonnaise idéal pour les cheveux stressés et abîmés ? Mayonnaise, grâce à ses ingrédients (œuf, huile et citron) fournit des vitamines et des nutriments essentiels pour des cheveux sains.

le l’œuf fournit des protéines, des vitamines A, B et E et des graisses essentielles, ce qui en fait un excellent allié pour les cheveux fragiles, fins et cassants. De plus, la lécithine a un effet polissant !

Concernant l’huile, nous vous suggérons d’utiliser huile d’olive extra vierge pressée à froid. Cet ingrédient, quant à lui, qui entre aussi dans de nombreuses recettes de masques capillaires maison, contient de la vitamine E et des acides oléiques, des composants qui aident à réparer les cheveux abîmés. Et il y a encore plus : il a des propriétés anti-chute.

Finalement, le citron guérit et adoucit le cuir chevelu ainsi, en plus des masques, vous pouvez le mélanger avec votre shampoing ou après-shampoing habituel. De plus, il est tout aussi riche en vitamines et minéraux et est le meilleur ami des amateurs de douceur absolue Grâce à l’acidité, qui agit sur les écailles du cheveu, le libérant des frisottis et du teint terne.

Cheveux bouclés : comment les lisser avec de la mayonnaise maison

Les cheveux bouclés sont une vraie chance, mais les problèmes surviennent lorsque nous essayons de garder les frisottis à distance. Pour obtenir des boucles brillantes et soyeuses au toucher, nous vous recommandons d’essayer cette recette maison.

Pour préparer la mayonnaise vous n’aurez besoin que d’1 œuf (2 si vous avez une très longue crinière), le jus d’1 citron et un demi verre d’huile d’olive. Mélanger tous les ingrédients au mixeur sans perdre de temps jusqu’à ce que la crème soit homogène et épaisse. Appliquez-le sur les pointes et laissez-le agir pendant au moins une demi-heure. Les cheveux secs et stressés par les sèche-cheveux et les teintures auront un avantage incroyable !

Cheveux lisses et brillants grâce à la mayonnaise

Si vous avez les cheveux raides, la mayonnaise peut également être la meilleure astuce pour les garder parfaits. Dans ce cas, vous devez mélanger la mayonnaise et le revitalisant à parts égales. Appliquer cette crème sur les cheveux et laisser agir environ 5 ou 10 minutes. Ensuite, rincez vos cheveux à l’eau tiède et, si les cheveux sont encore gras, appliquez un peu de vinaigre. Tu verras ça la mayonnaise est aussi une excellente alliée contre les pointes fourchues.

La mayonnaise a beaucoup à offrir

Grâce à ses propriétés bénéfiques, la mayonnaise peut également être utilisée comme nettoyant pour le visage : après un massage à la mayonnaise, votre peau sera propre, nourrie et veloutée. Alors n’oubliez pas de faire une double portion.

