C’est ce que c’est que de retourner sur la scène de Broadway pendant COVID

18h00 Après une pause dîner rapide (“Je suis une fille protéinée et végétarienne”, note-t-elle. “Je vais manger des cuisses de poulet et des épinards et je suis une fille heureuse”), elle est de retour à l’Ambassador Theatre de New York une heure et demie avant l’appel officiel.

“J’aime un peu plus de silence tout au long du processus, alors j’essaie d’y arriver plus tôt que la plupart parce que j’aime avoir ce moment de, comme, zen”, explique-t-elle. “Je suis dans l’espace. Je ressens les sensations. Je me centre.”

Elle utilise ce temps pour se maquiller (pour un bout de temps, admet-elle, “j’avais un moment de paillettes”, mais elle s’est depuis éloignée des étincelles roses), puis le bandeau qui protège ses boucles de s’accrocher. son costume de perles. Enfin, elle obtient “autant d’échauffement de ballet que possible”, dit-elle. “Je ne monterai sur scène que si j’ai fait des pliés et des tendus.” (À mesure que le temps devient plus glacial, elle se penchera vraiment sur l’idée d’un échauffement, en enfilant ses chaussons thermiques bien-aimés jusqu’aux genoux et en enroulant une couverture chauffante autour de sa taille : « Je ressemble à un homme Stay-Puft Marshmallow .”)

Au moment où le reste de la distribution commence à arriver pour commencer leurs propres mouvements et exercices vocaux (“Tout le monde donne tout”), elle est saisie. “Et puis quoi que tout le monde fasse, je me dis : ‘Absolument. Prenez votre temps. Faites ce que vous devez faire pour être prêt à monter sur scène et à briller.'”