C’est ce que c’est que de rompre avec un ami par des gens qui l’ont fait .

Il est difficile de gérer la fin des relations amoureuses, quelle que soit la fin de la rupture à laquelle vous vous trouvez. Heureusement, ce sujet est bien documenté dans les films, la télévision et les livres, donc fondamentalement, il existe déjà à peu près un plan pour presque toutes les situations possibles. Ce dont on parle moins, c’est le moment où vous réalisez que rompre avec un ami proche peut être votre seule option.

Parfois, c’est la triste vérité qu’il suffit de mettre un terme à une amitié qui ne fonctionne plus. Miriam Kirmayer, une thérapeute clinicienne spécialisée dans les amitiés entre jeunes adultes et adultes, a déclaré à Time: “Il y a cette attente que les amitiés devraient être faciles pour les adultes et ce n’est évidemment pas vrai pour beaucoup de gens.”

Le fait de rompre avec un ami est un véritable champ de mines. Dans cet esprit, The Tab a parlé à cinq jeunes de la façon dont ils ont vécu la rupture de leur amitié pour voir quels conseils ils ont pour les autres qui vivent la même chose.

Tom, 26 ans, Londres

Tom et son meilleur ami Alex* étaient camarades de classe depuis l’âge de 15 ans, mais lorsqu’ils sont allés dans différentes universités, ils ont découvert qu’ils étaient des personnes très différentes. Tom est allé à Londres et est devenu gay au cours de sa deuxième année, tandis qu’Alex est allé à l’université ailleurs et s’est fortement impliqué dans l’Union chrétienne.

“Je savais qu’il n’avait pas exactement la meilleure attitude envers les gays à cause de sa religion, mais à l’époque je l’ai laissé tomber parce que, aussi idiot que cela puisse paraître, je n’étais pas sûr de perdre des amis après mon coming-out.” Tom a dit à The Tab.

Quand Alex venait lui rendre visite, il lançait des idées homophobes à l’apéritif et essayait d’impliquer les autres dans des débats religieux. Les amis de Tom mettraient Tom à part. “Ils me demandaient pourquoi j’étais toujours ami avec lui et je n’aurais vraiment aucune réponse”, a déclaré Tom à The Tab.

Quelques années plus tard, alors que Tom devenait plus à l’aise avec son identité, il décida qu’assez comme assez. Alex montrait son soutien aux idées homophobes sur les réseaux sociaux, alors Tom a décidé de le confronter.

Mais quand Tom a envoyé un message à Alex, appelant son comportement, Alex ne pouvait pas voir pourquoi c’était mal. Tom a été blessé. “Je lui ai dit que j’étais déçu de lui et que je ne l’ai plus jamais contacté”, a déclaré Tom.

Dans les mois et les années qui ont suivi, Alex a tenté d’entrer en contact avec Tom, qui l’a en grande partie ignoré. Alex n’avait toujours pas reconnu qu’il avait été homophobe.

“Je ne regrette pas d’avoir été copain avec lui en premier lieu, car nous étions vraiment tous les deux des personnes différentes à l’époque, mais je n’ai également ressenti aucun remord ni regret de l’avoir coupé”, a déclaré Tom à The Tab. “Parfois, vous devez accepter que ce n’est pas votre responsabilité d’éduquer vos amis à vous traiter avec un minimum de respect.”

Tom a beaucoup appris grâce à l’expérience et a des conseils pour les autres qui vivent le même genre de chose. «Je dirais qu’une fois que vous savez que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie, vous devez faire une rupture nette. Ne soyez pas tenté de reprendre contact », a déclaré Tom.

Maddy, 23 ans, Londres

Après l’université, Maddy a déménagé en ville et s’est rendu compte qu’elle ne voulait plus être amie avec sa meilleure amie Chloé, alors elle l’a fantôme sur les réseaux sociaux.

Chloé était confuse quant à la raison pour laquelle son amie ne voulait plus lui parler. “Elle me détestait tellement qu’elle m’a dit que mon père décédé ne serait pas fier de mes actions”, a déclaré Maddy à The Tab.

Avec le recul, Maddy regrette la façon dont elle a géré la situation et encourage les autres à aborder une rupture d’amitié différemment.

“Vous ne pouvez pas simplement fantôme un ami”, a déclaré Maddy à The Tab. «Ce sera bizarre et leur fera probablement du mal. Cela semble impossible, mais si j’avais été plus franc avec elle, cela aurait été mieux que ce qui s’est finalement passé. J’étais content de l’avoir abandonnée, mais j’aurais dû le faire d’une meilleure façon.

Megan, 22 ans, Newcastle

Megan savait que l’une de ses amitiés n’avait pas été bonne depuis un moment. “Je pense que vous arrivez à un point et à un âge où vous pouvez réaliser que le temps est précieux et vous voulez vous assurer que les gens avec qui vous le passez vous font vous sentir bien et plein d’énergie”, a-t-elle déclaré à The Tab.

C’est pourquoi Megan a commencé à prendre ses distances avec son amie. Elle a cessé de répondre aux messages et a progressivement mis fin à l’amitié. “Dans cette situation, vous devez vous en tenir à vos armes et même si cela peut être douloureux et gênant au début, à long terme, c’est pour le mieux”, a déclaré Megan à The Tab.

Ellie, 22 ans, Bristol

Quand Ellie a coupé les ponts avec Jake à propos de son partenaire contrôlant, elle n’aurait pas pu prédire à quel point cela l’affecterait.

“C’était bien pire qu’une rupture amoureuse”, a déclaré Ellie à The Tab. “J’ai encore des rêves que nous nous réconcilions et cela fait plus d’un an.”

Le Dr Carder Strout est un spécialiste des relations, qui a expliqué à Goop pourquoi les effets durables d’une rupture d’amitié peuvent rester avec nous. « Cela nous amène à nous remettre en question », a-t-elle déclaré. « La tristesse et la colère sont probablement deux des émotions qui se préparent ; il y a aussi la peur, la culpabilité, la confusion.

« Si nous nous sentons minés ou trahis, nous pouvons nous demander si nous avons connu l’amie aussi bien que nous le pensions, ou si nous avons mal jugé son caractère. Si nous avons nous-mêmes causé la fissure, nous nous autocritiquons. »

Ellie pense que Jake s’est désintéressé de ses amitiés et est consumé par sa relation toxique, alors elle a décidé de lui couper la vie.

“Je dirais de garder l’esprit ouvert en termes de pardon, mais de prendre du recul sans culpabilité lorsque l’amitié est toxique et vous cause plus de stress que de bonheur”, a déclaré Ellie à The Tab.

Katelyn, 21 ans, Lincoln

Juste avant que Katelyn ne parte pour l’université, sa meilleure amie *Rosie est devenue très négative. “Après un certain temps, pour voir si elle changerait, j’étais juste avec elle en disant qu’elle était incroyablement négative et cela m’a vraiment déprimé”, a déclaré Katelyn. “Elle l’a pris complètement dans le mauvais sens et m’a bloqué lol mais j’étais aussi honnête que possible, et je pense que c’est la seule façon de le faire.”

Depuis lors, Katelyn et Rosie se sont reconnectées et sont à nouveau amies.

À la réflexion, Katelyn a déclaré: “J’ai l’impression que si vous tournez autour du pot, ils ne sauront pas vraiment ce que vous ressentez – et oui, parfois, vous avez juste besoin d’une pause avec certaines personnes et je trouve qu’une fois que vous avez grandi vous pouvez vous reconnecter.

*Les noms ont été modifiés pour préserver l’anonymat

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Les clubs sont de retour, mais l’augmentation des boissons aussi. Voici vos histoires

• « J’empruntais une voie sombre » : des jeunes sur la lutte contre la dépendance au jeu

• C’est vraiment ce que c’est que de grandir avec des parents homosexuels