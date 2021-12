C’est ce que HMD doit le plus corriger avec les smartphones Nokia

Eric Zeman / Autorité Android

La marque Nokia a changé de mains à quelques reprises au cours de l’histoire récente, mais HMD Global est à la barre depuis une demi-décennie. Pendant ce temps, nous avons vu la marque atteindre des hauts et des bas. Le Nokia 9 PureView, par exemple, était probablement l’appareil le plus attendu de l’entreprise avant son lancement début 2019, mais il est devenu le centre de la controverse pour l’entreprise ce mois-ci. HMD a confirmé que le téléphone ne serait pas mis à niveau vers Android 11 comme prévu initialement.

Cela nous a également amenés à nous demander ce que nos lecteurs pensent que HMD a besoin pour améliorer les appareils Nokia. À cette fin, nous avons publié un nouveau sondage demandant l’avis de notre public. Les résultats sont maintenant tombés.

À quoi HMD doit-il le plus répondre avec ses smartphones Nokia ?

Résultats

Près de 6 700 lecteurs ont voté pour ce sondage après sa chute le 3 décembre. Cinq options étaient disponibles, mais une s’est démarquée des autres. Plus d’un quart (27,3 %) des personnes interrogées pensent que les « mises à jour logicielles » sont le problème le plus important rencontré par HMD avec les smartphones Nokia. En tant que problème le plus actuel, il est logique qu’il soit en tête de liste des problèmes. Mais c’était aussi au départ l’un des points forts de HMD.

Pas trop loin derrière, avec 21,6 % des voix, se trouve le « manque de produits phares » de Nokia. Le « tarification » arrive en troisième position avec 18,4 % du soutien. « Qualité de conception et de fabrication » et « qualité/fonctionnalités de la caméra » ont reçu un quart des voix combiné (25,6%).

Étonnamment, de nombreux lecteurs pensent que HMD a des préoccupations plus urgentes que celles répertoriées comme options fixes. Plus de 7% des personnes interrogées ont effectivement ajouté leurs reproches dans les commentaires. Lisez-en quelques-uns ci-dessous.

Vos commentaires

Kano : Il suffit de rendre ces foutus téléphones moins chers. Aussi simple que cela. Seela : Aucun consommateur moyen n’envisagerait un Nokia. Il y a tellement de meilleures options au même prix. C’est à quel point c’est mauvais. RedRailgun : Le manque de mises à jour matérielles significatives comme le processeur et le combo mémoire/stockage. La plupart de leurs téléphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme sont ternes, utilisant la série SD 400 à chaque itération de leurs téléphones. Les écrans HD+ sont tellement obsolètes et semblaient flous sur des écrans plus grands. Kuduthoist : Ils devraient tout améliorer. J’avais un 7.2 et c’est un smartphone conçu pour les bugs. Le design est plutôt cool. Cela n’a pas fonctionné comme un smartphone pour moi. Mettez la partie intelligente à part, même la partie téléphone n’a même pas bien fonctionné. Le mode avion s’active automatiquement à chaque fois que je souhaite passer un appel lorsque le bouton de réponse qui sonne du téléphone n’apparaît pas parfois… Je pense que les utilisateurs de Nokia peuvent écrire des livres expliquant ce qui ne va pas avec leurs téléphones. Terrible travail effectué par HMD Global. Thalapathy Thalapathy : Ils doivent être compétitifs par rapport aux autres marques sur tous les fronts et aussi essayer de maintenir un rapport prix/performances agressif. Ce serait une vraie affaire car Nokia, Asus et Motorola sont les seules options d’achat d’actions disponibles pour la plupart des gens dans le monde. Et un prix agressif ramènera Nokia sur le terrain. SubX : Umm.. ils doivent tout réparer. Ces téléphones sont nuls. De la mauvaise qualité de construction à la conception et aux logiciels, tout est inférieur à la normale.

Jamais un téléphone phare décent et même alors, avec les spécifications folles de tous leurs téléphones, ils seraient probablement aussi décevants. DBS : Même si cela ennuiera les écrivains et certains lecteurs de blogs technologiques, aucune de ces choses n’est le principal coupable de l’échec de HMD. La principale raison pour laquelle les gens ont cessé d’acheter des téléphones HMD après la première vague est la suivante : « Android pur ». Le marché est très clair. Les consommateurs font ne pas comme Android d’origine. Pas un seul téléphone fonctionnant sous Android n’a jamais été un succès. Même Google le sait ou ils n’auraient pas le skin « Pixel Experience » pour leurs propres iPixels ratés. Les anciens utilisateurs de téléphones Nokia attendent plus du logiciel. Et la réalité est qu’Android peut faire MOINS que SYMBIAN sanglant ! Pas même Windows Phone. Symbian. Si HMD veut même essayer de regagner l’intérêt des consommateurs, ils doivent faire ce que tout le monde a fait : abandonner Android One et investir dans leur propre skin Android.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous si vous avez plus à dire sur le sondage ou sur le mandat Nokia de HMD.

