« C’est ce que j’entends » – Darren Bent suggère que Harry Kane pourrait être sur le point de signer un nouveau contrat à Tottenham, avec Manchester City pour poursuivre le transfert d’Erling Haaland

L’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, a révélé qu’il avait entendu des rumeurs suggérant que Harry Kane pourrait signer un nouveau contrat et rester au club de Premier League.

Manchester City voulait signer Kane cet été, mais a vu leurs approches constamment rejetées malgré le fait que le joueur ait clairement exprimé son désir de partir.

Kane voulait quitter Tottenham cet été, mais cette rumeur suggère qu’il pourrait désormais signer un nouvel accord

Kane est resté, mais a eu du mal à atteindre la meilleure forme pour le club au début de la saison, cependant, les performances récentes se sont améliorées avec trois buts lors de ses trois derniers matches de championnat sous la direction du nouveau manager Antonio Conte.

Et on pense que la structure réorganisée dans le nord de Londres aurait pu avoir un impact sur l’état d’esprit du joueur.

S’exprimant sur talkSPORT Drive mercredi, Bent – ​​qui a joué pour Tottenham entre 2007-2009 – a mentionné une rumeur prometteuse pour le club, ce qui serait une bonne nouvelle pour les fans.

Conte est en train de remettre Kane sur les rails

Bent a déclaré sur talkSPORT Drive: « J’ai entendu – et je dois souligner que c’était une rumeur – mais c’est qu’il va potentiellement rester et signer un nouveau contrat là-bas.

« Et vous commencez à penser : « Eh bien, qu’est-ce que Manchester City va faire maintenant ? »

« Ils ont laissé partir Ferran Torres et vous pensez: » C’est un peu étrange parce qu’ils n’ont plus d’avant-centre maintenant. «

« Est-ce qu’ils font de la place pour Erling Haaland ? Et c’est potentiellement pourquoi il pourrait rester et signer un nouveau contrat ?

Haaland a marqué 13 buts en 11 matchs de Bundesliga pour Dortmund cette saison

« C’est ce que j’entends, mais comme je l’ai dit, je fais un plein [talkSPORT transfer journalist] Alex Crook ici avec la rumeur, la spéculation.

«Pour les fans des Spurs, ce serait fantastique, mais cela signifie-t-il que Manchester City emprunte peut-être la voie des plus jeunes ? Peut-être un Haaland ? »

Haaland a été régulièrement lié à City, ainsi qu’à de nombreux grands clubs européens.

L’attaquant du Borussia Dortmund n’a encore que 21 ans et s’épanouit en Bundesliga.

Cependant, beaucoup pensent qu’il pourrait être amené à déménager ailleurs dans un avenir pas si lointain.

