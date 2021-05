C’est ce que les amandes apportent à votre vie et vous ne le saviez pas | Vie

Nous savons que les amandes sont essentielles pour des dents et des os solides en raison de leur teneur élevée en phosphore et en magnésium. Ils préviennent également l’insomnie, l’anxiété ou l’ostéoporose. Une nouvelle étude montre un nouvel avantage des fruits secs.

Nous ne cessons jamais de découvrir de nouvelles choses sur les noix et leurs bienfaits inépuisables pour notre corps. Une des dernières révélations concerne les amandes et il est particulièrement important pour les personnes qui suivent un régime de prendre soin du taux de cholestérol. La recherche, publiée dans Mayo Clinic Proceedings, dépisté 22 hommes et femmes ayant un taux de cholestérol élevé qui a effectué une série d’interventions diététiques sur une période de trois mois.

Deux des interventions concernaient des amandes, consommées pendant sept jours consécutifs. Autour d’eux se trouvent ils ont suivi le nombre de calories devenues «bioaccessibles», ce qui signifie qu’elles étaient complètement absorbées par le système digestif. Une troisième intervention a utilisé des muffins qui correspondaient aux amandes en termes de teneur en fibres, en protéines et en matières grasses.

Les chercheurs ont découvert qu’après la digestion, environ 20% des calories liées aux graisses contenues dans les amandes n’étaient pas absorbées dans le tube digestif. Cela signifie que les calories consommées associées aux amandes ne correspondaient pas à la quantité de calories réellement absorbées par le corps. De plus, les participants à l’étude Ils n’ont pas pris de poids malgré l’ingestion de plus de matières grasses et de calories provenant de cette noix.

Bien que l’analyse ait été limitée en raison de son nombre modeste de participants, des études antérieures ont montré des résultats similaires, selon l’auteur principal de l’étude, John Sievenpiper du Département des sciences de la nutrition de l’Université de Toronto. “Il semble y avoir un problème de bioaccessibilité avec les noix, comme l’ont montré d’autres chercheurs.” Le scientifique explique qu’une calorie étiquetée Ce n’est peut-être pas une calorie absorbée, donc la perception selon laquelle les noix doivent être consommées avec modération est moins vraie en raison de sa teneur élevée en matières grasses et en calories.

De nombreuses personnes ayant un taux de cholestérol élevé ont tendance à éviter de manger des noix en raison de préoccupations concernant la teneur en matières grasses et la prise de poids. Cependant, sa consommation pourrait être précisément positive. «Il a été démontré que les amandes aident à réduire le cholestérol et à soutenir la santé cardiométabolique», déclare Sievenpiper. “De plus, ils fournissent des vitamines, des minéraux et des phytonutriments, ce qui en fait une bonne option pour une alimentation saine.” Vive les amandes!

