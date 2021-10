24/10/2021

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), avec qui il se bat pour la Coupe du monde et qui devance de six points, ce qui pour lui est un point de départ que « les gens aiment ».

« C’était assez excitant sur la piste.. Dans le premier tour en Q3, je ne suis pas incroyable, mais dans le dernier tour, il y a eu un peu de pluie dans le dernier secteur en particulier et je ne savais pas si j’allais pouvoir faire ce temps, mais c’était assez pour décrocher la pole », a-t-il commenté, via le signal international, après la qualification.

Le pilote Red Bull a également salué la troisième position de son coéquipier, le Mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez, et a estimé que « partir premier et troisième est quelque chose qui montre notre bonne performance ».

Sur le combat qui est prévu avec Hamilton a déclaré que « c’est ce que les gens aiment« et a souhaité » qu’il puisse prendre un bon départ et travailler ensemble en équipe pour obtenir le meilleur résultat possible « sur un circuit où il n’a pas gagné dans sa carrière.