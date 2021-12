C’est ce que les gens ont googlé en 2021

Découvrez ce qui a été le plus recherché sur Google en 2021 1:56

(CNN espagnol) – Bien que des recherches liées au coronavirus étaient présentes en 2021, notamment lorsqu’il s’agit de rechercher l’origine des vaccins et un lieu pour se faire tester, l' »Année des recherches » de Google cette année semble être revenue à la « normale ». : » Qu’est-ce que le bitcoin ? « , » Où est né Luis Miguel ? » et « Où est mon stimulus ? », parmi les plus joués par les hispaniques aux États-Unis.

Comme chaque année, Google a publié une liste qui offre un aperçu des événements survenus cette année et des tendances dans des catégories telles que le divertissement, les séries, les films et la nourriture. Dans ce dernier cas, les tacos birria (sous le terme anglais « tacos Birria ») étaient le délice gastronomique mexicain le plus recherché dans le monde.

Voici le point culminant de l’année, basé sur ce que les utilisateurs ont recherché sur Google.

L’actualité qui a brisé les frontières

Globalement, la catégorie des nouvelles a été dominée par l’Afghanistan, car le départ du dernier soldat américain de Kaboul fin août a marqué la fin de la guerre en Afghanistan. Une guerre de 20 ans a vu de violents combats entre les États-Unis et leurs alliés, et les membres du mouvement taliban, qui ont repris le pouvoir.

Dans cette même catégorie, une curiosité pour les crypto-monnaies a été remarquée, en particulier les recherches liées au dogecoin et à l’ethereum. Et deux ans après la détection du premier cas de covid-19 dans le monde, le terme « covid » continue d’être populaire, ainsi que les recherches liées aux vaccins contre le covid-19 et le contrôle de relance pour le coronavirus.

L’ouragan Ida est un autre événement qui a touché le monde. Ce phénomène naturel a touché terre aux États-Unis en tant qu’ouragan de catégorie 4, causant la mort et la destruction dans plusieurs villes des États-Unis.

Les drones montrent la destruction laissée par l’ouragan Ida 1:02

Au Mexique, l’une des plus grandes tendances de recherche en janvier était le terme « vaccin mexique contre le covid » ; et « où dois-je m’inscrire pour me faire vacciner » a augmenté de 5 000 % en Argentine au cours du premier mois de l’année.

Dans le sport, le terme « Open d’Australie » était le sujet le plus tendance en Argentine en février. Ce tournoi a atteint le plus haut niveau d’intérêt au cours de la dernière décennie dans ce pays, selon Google.

En mars 2021, la recherche de « Semana Santa » a atteint un record au Mexique. Et ce mois-là, le terme « la reinota » a également fait son apparition après les manifestations féministes au Mexique.

Et la question la plus en vogue en Argentine en mai était « où la fusée chinoise a-t-elle atterri ? »

Les gens qui ont donné de quoi parler

Quant aux personnes qui ont retenu notre attention cette année, il y a l’acteur Alec Baldwin, qui, alors qu’il répétait une scène pendant le tournage de « Rust », a tiré avec un pistolet prop qui a accidentellement tué Halyna Hutchins, la directrice de la photographie.

Kyle Rittenhouse est un autre nom qui se démarque sur la liste « Year in Searches » ; l’olympien Simon Biles; le président des États-Unis, Joe Biden et le comédien, Pete Davison.

Baldwin et Davison font également partie des acteurs les plus recherchés de 2021, avec l’acteur indien Aryan Khan ; l’actrice controversée Gina Carano qui a été licenciée de « The Mandalorian » pour ses publications offensantes et l’actrice mexicaine Carmen Salinas qui est en mauvaise santé.

Les morts qui ont choqué le monde

Parmi les pertes les plus importantes de cette année, selon les recherches de Google dans le monde, la mort du rappeur DMX, le meurtre du jeune Gabby Petito, la mort tragique de la chanteuse brésilienne Marília Mendonça, la mort du prince Felipe, époux de se démarque. La reine Elizabeth II et le suicide de Brian Laundrie.

Le plus populaire dans le monde du divertissement

« Squid Game », la série dramatique sud-coréenne populaire connue sous le nom de « The Squid Game » en Amérique latine, a captivé le public du monde entier pour ce qui était positionné comme la série la plus recherchée au monde, suivie de « Bridgerton », « WandaVision « , » Cobra Kai « et » Loki « .

En termes de films, 2021 semble être une grande année pour Disney.

« Eternals » est en tête de la liste de recherche Google dans le monde, suivi de « Black Widow », « Dune », « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » et Red Notice. » Dans la communauté hispanique américaine, le film d’horreur » The Unholy » prend la première place, suivi de « La Civil », « Run », « Red Notice » et « Fast & Furious 9 ».

Le plus demandé sur Google

L’une des sections les plus curieuses de « L’année des recherches » de Google est constituée des questions les plus posées par les gens au cours de l’année. Ce sont les doutes les plus courants que la communauté hispanique des États-Unis a tenté de résoudre dans Google en ce 2021 :

1.- Qu’est-ce que le bitcoin ?

2.- Qu’est-ce qu’un hétérosexuel ?

3.- Qu’est-ce que l’euthanasie ?

4.- Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-Barré ?

5.- Qu’est-ce que le sancocho ?

6.- Qu’est-ce que le pansexuel ?

7.- Qu’est-ce qu’une thrombose ?

8.- Qu’est-ce que la cupidité ?

9.- Qu’est-ce que la prosternation ?

10.- Qu’est-ce que l’encéphalite ?

1.- Comment voter dans « La maison des célèbres » ?

2.- Comment puis-je suivre mon contrôle de relance ?

3.- Quel est le nom du marteau de Thor ?

4.- Comment récupérer les messages WhatsApp supprimés ?

5.- Comment Chalino Sánchez est-il mort ?

6.- Comment investir en bourse ?

7.- Comment Octavio Ocaña est-il mort ?

8.- Comment faire baisser le cholestérol ?

9.- Comment vendre sur Amazon ?

10.- Comment investir dans Bitcoin ?

1.- Où est mon stimulus ?

2.- D’où vient la vanille ?

3.- Où est mon remboursement 2021 ?

4.- Où se joue l’Euro 2021 ?

5.- Où puis-je faire le test covid ?

6.- D’où viennent les talibans ?

7.- D’où vient le vaccin Pfizer ?

8.- D’où vient le vaccin Moderna ?

9.- Où est né Luis Miguel ?

10.- D’où vient Camilo ?

1.- Qui a remporté Miss Univers 2021 ?

2.- Qui a gagné les élections au Pérou ?

3.- Qui a remporté le Super Bowl 2021 ?

4.- Qui a remporté la Gold Cup 2021 ?

5.- Qui a gagné la Copa América 2021 ?

6.- Qui a remporté l’Exatlon USA 2021 ?

7.- Qui a gagné Nuestra Belleza Latina ?

8.- Qui a gagné en Géorgie ?

9.- Qui est Tilin ?

10.- Qui a gagné « La Casa de los Famosos » ?