C’est ce que les protagonistes de ‘Friends’ ont reçu pour leurs retrouvailles

Selon The Hollywood Reporter, les acteurs qui ont joué les personnages Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross et Joey ont gagné entre 2,4 et 3 millions de dollars chacun.

Peut-être que ce chiffre est bien inférieur à la somme importante qu’ils ont facturée pendant toutes les saisons de la série emblématique. Au cours de ces années, les acteurs recevaient jusqu’à un million de dollars par épisode, chaque saison comprenait entre 18 et 25 épisodes.

Mais étant donné qu’il ne s’agissait que d’un long métrage spécial, le résultat est plus que profitable pour WarnerMedia.

La chose curieuse et ce qui a renforcé l’union des protagonistes, c’est qu’à partir de la deuxième saison, une sorte de mini-union a été créée pour exiger que les six protagonistes puissent facturer la même chose. Initialement, chaque acteur facturait 22 500 $ pour chaque épisode.