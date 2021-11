C’est ce que les scientifiques ont découvert en scrutant profondément sous la surface de Mars

De nouvelles données de l’exploration de Mars ont fourni plus de preuves du passé volcanique de Mars.

La nouvelle étude, publiée dans Nature Communications, détaille comment les scientifiques ont utilisé InSight Mars Lander de la NARA pour enregistrer les vibrations dans le sol. Cela leur a permis de cartographier à environ 600 pieds sous la surface de la planète. Ici, ils ont découvert des données qui semblent indiquer l’existence d’empilements d’anciennes coulées de lave séchée.

Les scientifiques cartographient sous la surface lors de la dernière exploration de Mars

L’atterrisseur Mars InSight de la NASA. Source de l’image : NASA/JPL

Les dernières explorations sur la planète rouge ont conduit les scientifiques à faire des découvertes intéressantes. L’histoire volcanique de Mars a été un sujet de conversation aussi longtemps que nous avons exploré la planète. En fait, Mars abrite l’Olympus Mons, le plus grand volcan connu du système solaire. L’observation Lowell dit que le volcan est plus de deux fois la hauteur du mont Everest, avec une chute d’environ 72 000 pieds.

Bien que cette histoire soit connue, de nouvelles preuves à l’appui ont été découvertes sous la surface de la planète. Les scientifiques ont utilisé une méthode appelée ondes de Rayleigh dans cette dernière étude. Les ondes de Rayleigh ne sont pas un nouveau domaine d’étude. Les scientifiques les utilisent souvent sur Terre et ils peuvent révéler des détails sur ce qui se trouve sous la surface sur laquelle ils voyagent. Pourtant, il est intriguant de les voir utilisés dans l’exploration de Mars.

En utilisant ces ondes de Rayleigh – et l’InSight Mars Lander, que la NASA a envoyé sur la planète en 2018 – les scientifiques ont pu cartographier sous la surface de la planète. Dans cette zone de 600 pieds, ils ont trouvé plusieurs couches de lave, ainsi qu’une couche sédimentaire de roche coincée sous eux.

Comment ils ont utilisé les ondes de Rayleigh pour explorer sous la surface

Du blog de la NASA : « Cette image de Mars a été prise d’une hauteur de 33 pieds (10 mètres) par l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA lors de son sixième vol le 22 mai 2021. » Source de l’image : NASA/JPL-Caltech

Sur Terre, les chercheurs utilisent des vibrations dans le sol causées par des facteurs naturels comme l’activité des océans et de l’humanité. Dans l’exploration de Mars, cependant, ces facteurs ne sont pas présents. Au lieu de cela, les chercheurs ont utilisé des vibrations causées par le vent.

Ils ont utilisé le sismomètre de l’atterrisseur InSight pour détecter les vibrations. Par la suite, ils ont utilisé ces données pour cartographier à environ 656 pieds sous la surface. Plusieurs mètres plus bas, ils ont trouvé des preuves qu’une couche sédimentaire de roche était enfouie entre des roches volcaniques. Les chercheurs disent qu’une étude plus approfondie des couches pourrait aider à créer une chronologie des événements. Cela pourrait aider à lier encore plus les choses.

Ce que ces résultats signifient en fin de compte n’est pas encore clair. La roche sédimentaire joue un rôle essentiel dans la constitution de la Terre, il est donc intéressant d’en voir une couche coincée si près de la surface de la planète rouge. Cela prouve-t-il qu’il y avait autrefois de la vie sur Mars ? Probablement pas. Mais, en l’étudiant plus avant, les scientifiques pourraient éventuellement en savoir plus sur la planète, y compris une chronologie du moment où la dernière éruption volcanique s’est produite.