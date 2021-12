Antonio Conte doit continuer à faire marquer des buts par ses joueurs de Tottenham s’ils veulent réussir sous sa direction, selon un expert.

Éperons maintenu leur début de carrière invaincu en Premier League sous leur nouveau directeur jeudi. Ils ont battu Brentford 2-0 en capitalisant sur leur domination avec un but dans chaque mi-temps.

En effet, Son Heung-min s’est avéré crucial dans les deux frappes. Son centre a mené au propre but de Sergi Canos, alors qu’il a terminé une belle échappée après la pause.

Le résultat signifie que les Spurs ont poursuivi leur progression en championnat sous Conte.

S’adressant à Amazon Prime Video Sport après le match, l’ancienne gardienne d’Everton et d’Angleterre Rachel Brown-Finnis a déclaré que le deuxième but de la contre-attaque était un signe clair de l’arrivée de Conte.

Elle a déclaré à propos du rythme de l’attaque de Tottenham : « C’était la principale différence entre vous deux.

«C’est ce que les Spurs ont dans leur casier, c’est cette précision, ce mouvement, cette finesse, ne pas avoir à casser la foulée.

«L’arrivée qui l’a mis sur une assiette pour Son là-bas, il l’a juste avancé dans le but ouvert. C’était magnifique et c’est ce que les Spurs font de mieux.

Harry Kane, opérant comme il l’a fait ces dernières saisons dans un rôle profond, a trouvé Sergio Reguilon à gauche. L’Espagnol a ensuite couru en avant avant de centrer pour une simple arrivée en Son.

Le Sud-Coréen a déclaré : « Je pense que c’était une très bonne performance. Evidemment le but, une partie des combinaisons, c’est vraiment bien pour le reste de mes coéquipiers. j’ai fait le travail facile [after] la grande passe de Regi et la grande passe de H.

«Nous avons joué avec une excellente performance. Dès le début du match, nous leur avons rendu la tâche difficile, c’était notre objectif. Dès le début, nous voulons leur faire vivre une nuit horrible parce que c’est notre maison.

« Heureusement, nous l’avons très bien fait. Je suis content du travail d’équipe et de ceux qui viennent du banc également, nous avons fait du très bon travail.

La star de Tottenham saluée par Hoddle

Le milieu de terrain Oliver Skipp était une autre star des Spurs qui a passé une bonne soirée de travail au Tottenham Hotspur Stadium.

En réalité, Glenn Hoddle l’a qualifié de meilleure performance de 21 ans dans une chemise de Tottenham.

Skipp n’est entré correctement dans la première équipe qu’au début de cette saison après un prêt en championnat la saison dernière avec Norwich.

Cependant, Hoddle a ajouté que le milieu de terrain avait montré certains des traits qui ont incité les gens à s’asseoir et à remarquer le milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre Declan Rice.

Tottenham est de retour au Tottenham Hotspur Stadium dimanche pour affronter Norwich.