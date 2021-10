C’est ce que l’on peut attendre de Bitcoin la 2ème semaine d’octobre

in

Après quelques bons gains à peine au début du mois d’octobre, maintenant le prix du Bitcoin recule légèrement, et pour savoir où il va cette semaine à venir, voici une analyse.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 47 317,69 $, accumulant une perte de 1,29% au cours des dernières 24 heures.

À l’heure actuelle, il semble que rien ne puisse mal tourner, et c’est qu’à mesure que le prix augmente, les fondamentaux deviennent de plus en plus positifs.

L’un de ces fondamentaux les plus pertinents aujourd’hui est la hausse du taux de hachage, une métrique qui est déjà sur le point d’atteindre un nouveau maximum historique malgré le départ massif des mineurs chinois survenu il y a 5 mois.

Sans aucun doute, cela nous indique à quel point le réseau peut être solide, même lorsque l’activité minière dans l’un des pays qui a contribué le plus aux taux de hachage est entravée par des restrictions locales.

Divergence entre le prix et la liquidité de la monnaie

Comme je l’ai commenté dans des publications précédentes, l’offre n’a cessé de diminuer. Cela se produit alors que les détenteurs continuent d’accumuler avec un œil sur le long terme.

Une analyse assez intéressante réalisée par Will Clemente, nous montre comment une impulsion annoncée par la divergence entre la liquidité du BTC et le prix lui-même peut se déclencher.

En avril de cette année, lorsque la grande correction a commencé après avoir atteint un sommet historique de près de 65 000 $, un grand nombre de pièces ont commencé à être déposées sur les bourses. Ensuite, le prix est tombé à 28 130 $.

Ensuite, les mesures ont indiqué que la pénurie commençait à augmenter, même si le prix ne l’était pas. Mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’un fort choc d’offre ne déclenche une hausse rapide des prix.

Nous avons vu une autre de ces divergences récemment, et maintenant le prix commence également à réagir à la pénurie de pièces.

Analyse et prévisions Bitcoin pour la 2ème semaine d’octobre

La tendance à court terme est désormais clairement entre les mains des haussiers. Les moyennes mobiles EMA à 8 jours et SMA à 18 jours viennent de passer à la hausse. La moyenne mobile qui suit la tendance à la hausse (SMA de 200 jours) est également récemment devenue haussière.

Le 1er octobre, le prix du Bitcoin était freiné par une résistance à 48 121 $, maintenant une correction est en cours, mais il est fort probable que cette semaine le retracement touche le fond, laissant ainsi la place à un nouvel élan.

La prochaine résistance est à 52 663 $, mais comme nous le verrons dans les prochains paragraphes, ce n’est probablement pas un obstacle très pertinent.

Prévisions Bitcoin pour la 2ème semaine d’octobre. Source : TradingView.

La tendance majeure devrait conduire le prix nettement plus haut

Lorsque nous examinons le graphique hebdomadaire, nous remarquons que les gains de cette 1ère semaine d’octobre signalent le début d’un élan majeur, qui pourrait facilement pousser le prix du Bitcoin vers la résistance laissée par le plus haut historique.

De plus, si l’on prend en compte que les gains des 2 derniers mois sont le produit de la reprise de la tendance qui a généré la méga hausse tout au long de 2020 et début 2021, alors penser à de nouveaux plus hauts assez loin du point actuel ne semble pas rien de fou.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport