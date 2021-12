C’est ce que l’on peut attendre de la crypto-monnaie NEXO à court terme

La situation reste difficile sur le marché de la cryptographie. Malgré cela, certains participants tentent de se rallier, voire de devenir haussiers à court terme. La crypto-monnaie Nexo fait partie de celles qui ont du mal à commencer à montrer des signaux positifs.

Au moment d’écrire ces lignes, NEXO se négocie à 2,32 $, accumulant un gain de 4,15 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1,3 milliard de dollars, ce qui la place au 81e rang du classement Crypto Online.

Pour nous mettre en contexte, cette pièce est native d’une plateforme qui propose des prêts immédiats adossés à des crypto-monnaies. Les utilisateurs déposent en garantie l’une des devises acceptées par le protocole, telles que BTC, ETH ou XRP, et reçoivent en échange un prêt en fiat ou stablecoin.

Actuellement, Nexo gère les actifs de plus de 2,5 millions d’utilisateurs dans le monde, devenant ainsi l’une des plateformes blockchain les plus populaires dans le segment des prêts.

Récemment, la filiale de crypto-monnaie de Fidelity Investments avec la plate-forme Nexo, a annoncé un partenariat afin d’offrir des services de garde d’actifs crypto et des produits de prêt spécialisés pour les investisseurs institutionnels, une nouvelle qui augmentera sans aucun doute encore plus la portée de ce protocole blockchain.

Analyse technique de la crypto-monnaie NEXO

Suite à l’annonce du partenariat avec Fidelity, la crypto-monnaie NEXO a rebondi avec une force pertinente, cependant, elle n’a pas confirmé que les taureaux avaient repris le contrôle.

Nous voyons que le prix a baissé tout au long du mois de novembre et que la semaine en cours a atteint un plus bas de 1,94 $.

Cet automne, NEXO a trouvé un support assez pertinent, et cela semble être un bon endroit pour démarrer une nouvelle dynamique haussière.

Il est clair que les acheteurs sont la force dominante. Récemment, le prix s’est échappé au-dessus d’un triangle symétrique, reprenant la tendance à long terme. La baisse était une simple correction, et la recherche de nouveaux sommets historiques est peut-être sur le point de commencer.

Graphique hebdomadaire du prix de la crypto-monnaie NEXO. Source : TradingView.

Pronostic à court terme

Dans le graphique en bougies journalier, nous voyons que le prix est resté baissier à court terme, en raison des plus bas continus et des plus hauts de plus en plus bas.

Il y a quelques heures, la crypto-monnaie Nexo a marqué un creux plus élevé, ce qui pourrait être une tentative de changer la tendance à court terme.

Cependant, tant que la résistance à 2,41$ n’est pas cassée, il est plus probable que nous voyions plus de pertes dans les prochaines heures/jours.

Lorsque nous commençons à voir des bas et des hauts de plus en plus hauts sur le graphique journalier, nous pouvons alors être plus confiants dans un scénario où de nouveaux sommets sont bientôt atteints.

