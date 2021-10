C’est ce que l’on peut attendre du token BAKE, originaire de BakerySwap

BakerySwap est l’un des protocoles décentralisés les plus populaires de la Binance Smart Chain. BAKE est son jeton natif, et dans cet article, nous examinons où son prix est susceptible d’évoluer dans un proche avenir.

Au moment de la rédaction de cet article, BAKE se négocie à 2,07 $, accumulant une perte de 11,05 % au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant un gain de 4,92 % au cours des 7 derniers jours.

Pour nous mettre en contexte, BakerySwap est un DeFi qui propose des services d’échange décentralisés, des pools de liquidité et un marché NFT (le plus populaire parmi les services qu’il propose).

En effet, son marché NFT est le 6e sur ce segment de l’écosystème crypto, et le 2e en nombre de transactions, juste derrière OpenSea.

Malgré le succès qu’il connaît dans le commerce de jetons non fongibles, l’utilisation de BakerySwap a en fait considérablement diminué après le pic de la Binance Smart Chain observé en mai de cette année.

Nous voyons comment le nombre d’utilisateurs et de transactions a chuté de plus de 45% au cours des 30 derniers jours.

Le volume quotidien a chuté de façon spectaculaire. Au cours des dernières 24 heures, il était de 3,77 millions de dollars, loin du record historique de 138 millions de dollars.

Clairement cela ne nous parle pas d’une très bonne santé actuelle, cependant, nous pouvons considérer que nous sommes déjà au point le plus bas de la correction généralisée, ou du moins nous en sommes proches. Par conséquent, il est possible qu’une nouvelle onde de choc commence maintenant.

Statistiques d’échange de boulangerie. Source : DappRadar.

Analyse technique du token BAKE

Sur le graphique journalier, nous voyons une nette tendance haussière à court terme, grâce aux plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Hier, le prix a fortement bondi pour atteindre 2,45 $, cependant, les baissiers ont rapidement exercé une pression provoquant un rejet haussier important.

Maintenant, une correction à court terme est en cours. Comme les taureaux sont toujours la force dominante, comme aucun support n’a été brisé, une nouvelle dynamique haussière devrait bientôt commencer.

Le prix du jeton BAKE doit franchir une résistance immédiate, située à 2,16 $, pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle.

Prévision moyen/long terme

Nous avons vu à quel point la santé actuelle du protocole n’est pas très bonne, et cela se reflète dans le comportement de son jeton natif BAKE.

Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons que le prix a généré des gains ces dernières semaines, mais ils ne sont pas du tout pertinents.

Cependant, les gains ont commencé à un point de support majeur, situé à 1,56 $, un niveau qui a été rejeté 3 fois, et qui a été le point de départ d’un beau rallye haussier récemment.

Le fait d’avoir à nouveau défendu ce soutien nous indique que les ours sont déjà épuisés. La chute est peut-être complète et le plus gros problème est qu’une forte reprise s’ensuit.

Pour confirmer que la tendance moyen/long terme est de retour entre les mains des acheteurs, la résistance à 3,16$ doit être cassée. Cela créerait un scénario très prometteur, car l’objectif principal sera d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

Pour penser aux ventes, le support situé au prix de 1,56$ doit être perdu, ce qui ouvrirait la voie à des ventes jusqu’à 1,20$ au minimum. Pour le moment, ce n’est pas le scénario le plus probable pour le jeton BakerySwap.

Analyse et prévision du token BAKE, natif de Bakery Swap. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

