C’est ce que porte la populaire crème glacée McFlurry de McDonald’s, mieux vaut la prendre avec modération … | Vie

Quand on va manger ou grignoter dans un hamburger, on met généralement de côté les régimes, et on se concentre sur le travail de nos papilles…

Peu de monde va dans un hamburger prendre une salade (sauf ma belle-soeur). La chose normale est de commander un bon hamburger, des frites, un complément et, bien sûr, pour le dessert, une glace.

Les Glace McDonald’s McFlurry Ils sont très populaires, car il existe des dizaines de saveurs que McDonald’s fait tourner de temps en temps, et il existe également des éditions limitées à des dates désignées, ou pour célébrer des événements sociaux ou publicitaires.

Comme nous le dit Business Insider, le nutritionniste populaire Carlos Ríos a un initié chez McDonald’s qui lui a révélé les ingrédients et la fabrication des célèbres glaces McFlurry. Sûrement maintenant, vous réfléchirez à deux fois avant d’en manger trois à la fois …

Entreprises de restauration rapide ils ne rapportent que ce que la loi exige d’euxc’est-à-dire des données nutritionnelles ou des allergènes, mais ils ne révèlent pas les ingrédients qu’ils utilisent.

La base de crème glacée, sur lequel les garnitures ou les crèmes sont ensuite placées, s’appelle Mélange de coupes glacées, et McDonalds l’utilise pour toutes les glaces.

Cela est composé de lait écrémé, sucre, crème, lactosérum en poudre, sirop de glucose, émulsifiant E-471, stabilisants E-412 et e-407, dextrose et arôme naturel de vanille.

Le plus remarquable est qu’il porte trois types de sucres différents. Au total ils sont 54 grammes de sucre, plus du double de la limite recommandée pour un adulte à jour par l’Organisation mondiale de la santé.

Et à cela, il faut ajouter les garnitures qui sont ajoutées, et le gras de la crème.

Pour son élaboration, la crème glacée est transportée dans des sacs, sous forme liquide, et est placé dans la machine à crème glacée, ce qui refroidit le liquide et le rend plus crémeux.

Nous n’allons pas vous dire si vous devriez déguster une glace McFlurry ou non après un burger, mais si vous le faites, sachant qu’elle contient deux fois plus de sucre que la recommandation quotidienne, n’en abusez pas dans les prochaines 24 heures.