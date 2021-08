C’est ce que recherche Alex Rodriguez chez un partenaire

in

En outre, Alexis a été très bien accompagné et réconforté non seulement par Mélanie, mais aussi par de grands amis comme le chanteur Jessie James Decker et son mari Éric.

Bien que l’Américain de 46 ans soit toujours très galant et attentionné envers son entourage, l’apparente complicité qui a défini ses interactions avec Mélanie, a généré toutes sortes de rumeurs liées à la possibilité que l’ancien JLo a enfin reconstruit sa vie amoureuse, peu de temps après la confirmation de la relation que la chanteuse entretient désormais avec l’acteur Ben affleck.

Lógicamente, ni Melanie Collins, de 35 años, ni el propio Alex han querido pronunciarse aún sobre la naturaleza de su vínculo, aunque varios allegados a este último han explicado a la revista People que entre ellos solo existe, de momento al menos, una bonita amitié. Seul le temps nous dira si les eaux calmes d’Ibiza ont été le théâtre d’une romance naissante entre eux.