C’est ce que vaut votre compte Gmail volé pour les pirates – .

Il peut être tentant de supposer que votre numéro de carte de crédit est le Saint Graal pour les pirates informatiques, en termes de valeur qu’il peut récupérer sur le dark web. Surtout lorsque vous vous arrêtez et que vous pensez à tous les endroits où vous avez donné votre numéro de carte – partout où vous l’avez tapé en ligne ou physiquement glissé la carte en personne – il est facile de voir où c’est le genre de chose qui serait un peu facile pour les voleurs de mettre la main sur, et quelque chose qu’ils aimeraient avoir car cela se traduit apparemment par un gain financier instantané.

Basé sur un nouvel indice de prix du dark web pour 2021 qui a été préparé par le site Web Privacy Affairs axé sur la confidentialité des données et la cybersécurité, cependant, c’est en fait votre compte Gmail qui, dans de nombreux cas, récolterait une bien meilleure récompense financière pour les pirates qu’un crédit volé. numéro de carte.

«Des entreprises et des organisations notables comme la NASA, McDonald’s, Visa, MasterCard, Microsoft, T-Mobile, Lockheed Martin, Google, même les sociétés de cybersécurité FireEye et SolarWinds ont toutes été victimes (de) violations graves en 2020 seulement», explique Privacy Affairs. Et où finissent toutes ces données volées?

Il se termine en vente, dans les coins sombres d’Internet auxquels les utilisateurs ordinaires n’ont pas accès. Et pour ceux d’entre vous qui ne respectent toujours pas pleinement les meilleures pratiques en matière de confidentialité des données et de sécurisation de votre myriade de comptes numériques, peut-être que voir un montant en dollars attaché à ce que ces comptes peuvent rapporter à un pirate informatique entreprenant pourrait vous faire peur.

Sur la base de l’indice des prix du Dark Web de Privacy Affairs pour 2021, qui comprend des données capturées jusqu’au 9 mai 2021, voici ce que différentes cartes de crédit peuvent gagner un pirate informatique:

Une Mastercard clonée avec NIP – 25 $ American Express clonée avec NIP – 25 $ Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu’à 1000 $ – 150 $ Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu’à 5000 $ – 240 $ Connexions bancaires en ligne volées, minimum 100 $ dans le compte – 40 $ Services bancaires en ligne volés connexions, compte minimum de 2000 $ – Compte Walmart de 120 $ avec carte de crédit attachée – 14 $ Détails de la carte de crédit piratée (mondiale) avec CVV – 35 $ Et détails de la carte de crédit américaine piratée, avec CVV – 17 $.

Voici la partie qui m’a certainement surpris mais qui a du sens lorsque vous vous arrêtez et y réfléchissez: un compte Gmail piraté peut en fait rapporter plus que presque tout ce qui précède (80 $), selon Privacy Affairs. Lorsque vous considérez la quantité d’informations qui circulent dans un compte Gmail qui peut déverrouiller et / ou conduire les pirates dans d’autres aspects de votre vie, il est logique que les méchants paieraient plus pour cela.

Un autre point important concernant les numéros de carte de crédit est que les acheteurs de données de carte sur le dark web ont apparemment tendance à obtenir une garantie de 80% – car avec les données de carte qu’ils achètent en gros, on s’attend à ce que 8 sur 10 soient exacts en termes de des choses comme le solde de la carte annoncé.

Dans le même ordre d’idées, un autre point de données intéressant révélé par Privacy Affairs est que le prix moyen du dark web pour un compte Netflix piraté qui comprend un abonnement d’un an est de 44 $, une prime un peu lourde par rapport à ce que ledit pirate pourrait juste, vous savez , payez un abonnement légalement.

