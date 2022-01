C’est ce que vous paierez en trop avec la nouvelle taxe d’immatriculation

01/04/2022 à 23:20 CET

Depuis le 1er janvier 2022, la nouvelle taxe d’immatriculation est entrée en vigueur cela fera augmenter le prix des véhicules jusqu’à 1000 euros. Ainsi arrive le nouveau règlement appelé WTLP (qui a été approuvé en 2018) pour remplacer l’ancien NEDC. La mission de ces prix est de réduire les émissions et la consommation d’hydrocarbures en rendant leurs dépenses plus conformes à ce qu’ils émettent sur les routes. La plupart des modèles de voitures ont augmenté le nombre de grammes de CO2 qu’ils certifient.

Les paramètres de mesure des gaz ont été modifiés l’année dernière pour être plus stricts avec leur mesure. De cette façon, il sera beaucoup plus fiable et nous permettra de vraiment déterminer combien est réellement consommée par chaque voiture.

La législation a été créée par les autorités européennes et a entraîné une augmentation des prix des véhicules espagnols, car la taxe d’immatriculation est liée aux émissions de dioxyde de carbone des voitures. Les voitures les plus vendues ne payaient pas ces frais d’immatriculation, cependant, maintenant, cette réglementation a été renforcée et la taxe d’immatriculation sera augmentée de 4,75%. Cela peut augmenter considérablement les prix, jusqu’à mille euros.