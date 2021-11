C’est ce que vous rapporterez un loyer de 800 £ par mois dans différents endroits du Royaume-Uni

Le loyer augmente à son rythme le plus rapide en 13 ans. Comme s’il n’était pas assez difficile de trouver un logement décent à louer pour un bon rapport qualité-prix, cela ne fera que devenir plus difficile.

Les loyers du secteur privé au Royaume-Uni étaient de 4,6% plus élevés en septembre qu’un an auparavant, à 968 £ par mois en moyenne – la plus forte croissance observée en 13 ans. En dehors de Londres, les loyers ont augmenté de 6%, marquant un sommet en 14 ans, selon Zoopla.

Si vous pensiez que c’était déprimant : lorsque nous avons écrit cette histoire il y a 5 ans, 600 £ par mois était le taux en vigueur pour le loyer de Londres. Désormais, la plupart des jeunes Londoniens devraient payer 800 £ pour tout ce qui est vivable à distance.

Nous avons donc parcouru RightMove pour voir ce que vous pouvez réellement obtenir pour 800 pcm en vivant dans différents endroits du Royaume-Uni.

Si vous habitez à Londres ou que vous l’espériez, vous voudrez peut-être détourner le regard maintenant.

Londres

Pour commencer, commençons par la crème de la crème, la grosse fumée, la jungle de béton, si vous voulez : la ville de Londres.

Il n’est pas surprenant de constater que les prix des loyers ici sont astronomiquement surévalués.

Si vous ne me croyez pas, voyez par vous-même. Ici, nous avons le meilleur studio de Fulham, parfaitement compact sur deux étages, le tout pour le prix d’un !

Les éléments en bois confèrent à ce charmant appartement une sorte d’ambiance rustique, parfaite pour s’intégrer à la foule branchée de l’ouest de Londres.

Oxford

Un court trajet en train et les choses s’améliorent déjà. Cette chambre spacieuse avec salle de bains privative située dans l’Oxfordshire est bien plus luxueuse que son homologue londonienne. Bien que cette option offre moins d’intimité dans une colocation à quatre lits, elle est vraiment sans précédent.





Le prix du loyer comprend également toutes les charges, un jardin commun et un parking.

Coventry

Hélas, nous atteignons les West Midlands; connue par beaucoup pour sa communauté florissante d’universités de premier plan, ses logements abordables, son réseau de canaux et ses taux de criminalité extrêmement élevés.

Dites ce que vous en voulez, il semble que vous en ayez beaucoup plus pour votre argent ici. Ce qui peut vous procurer un appartement d’une chambre à Londres peut vous procurer une maison entièrement meublée de quatre chambres à Coventry. Qui rit maintenant?





Brighton

Ensuite, nous prenons une rapide diversion vers le sud, pour voir ce qui est proposé.

Ce studio au deuxième étage, situé à ce qui ressemble à 30 secondes à pied de la mer, est livré non meublé.

Pour ces vues, je dormirai par terre.

Leeds

Le plus beau joyau du West Yorkshire. C’est si cela ne vous dérange pas les habitants, bien sûr.

Ici, vous pouvez trouver un appartement à un lit assez chic, pour un quart du prix de l’équivalent à Londres.

Il a même une histoire aussi : « sympathiquement » converti à partir d’une église historique construite en 1865 (quoi que cela signifie).

Liverpool

Situé au cœur du centre-ville de Liverpool, vous trouverez ce luxueux studio. Rempli de hauts plafonds, d’une architecture originale et de beaux radiateurs victoriens dans les vastes espaces communs.

Si une télévision face à votre lit ne crie pas le luxe à l’état pur, je ne sais pas ce qui le fait.

Edinbourg

Je dois dire que j’ai été un peu déçu par celui-ci. Ne vous méprenez pas, l’extérieur est plutôt joli et tout, mais j’espérais quelque chose d’un peu plus coloré et pittoresque.

Quoi qu’il en soit, cet appartement d’une chambre est situé dans le centre-ville et est toujours plus agréable que tout ce que vous obtiendriez à Londres pour le même prix.

Glasgow

À Glasgow, vous pouvez obtenir votre propre maisonnette pour seulement 800 £ par mois.

Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment ce qu’est une maisonnette, mais j’aime son son.

Cornouailles

Comme si Cornwall n’en offrait pas déjà assez avec ses propres étendues de plage (ai-je besoin d’en dire plus ?), il s’avère que vous pouvez littéralement obtenir une maison mitoyenne à deux lits pour 800 £ par cm.

Il a même une cheminée dans la chambre pour vous garder au chaud pendant les nuits d’hiver.

Galles du Sud

Au Pays de Galles, vous pouvez l’obtenir pour le même prix : une maison mitoyenne de quatre chambres. QUATRE.

Je suppose que je te verrai à Pontypridd alors.

