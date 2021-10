C’est ce qui se passe réellement: le mini-réfrigérateur Xbox Series X de Microsoft arrive en décembre

Donc, je suppose que cela se produit maintenant. (Image Xbox)

Payant sur une blague courante de l’été dernier, le mini-réfrigérateur sur le thème Xbox de Microsoft sera commercialisé en décembre. Les précommandes ouvrent mardi prochain, le 19 octobre.

Le mini réfrigérateur Xbox Series X est exactement ce à quoi il ressemble : un petit réfrigérateur conçu pour ressembler à la Xbox Series X, qui peut contenir 10 canettes de soda de 12 onces et dispose de deux étagères montées sur la porte pour les collations. L’avant du mini réfrigérateur dispose également d’un port USB qui peut être utilisé pour charger des appareils.

Selon le directeur marketing Xbox Aaron Greenberg, le réfrigérateur Xbox mesure 18 « x 9″ x 9″ (462 mm x 232 mm x 232 mm), avec un compartiment interne 13,8″ x 6,8″ x 6,8 » (352,3 mm x 174 mm x 175 mm). Greenberg promet que le réfrigérateur est compatible avec les alimentations CA et CC.

Vous avez voté pour cela. Nous faisons maintenant de votre « mini-réfrigérateur » Xbox Series X une réalité. Les précommandes commencent le 19 octobre. Disponible au détail en décembre pour 99 $ (89 £/99 €). Détails ci-dessous sur la première vague d’unités ce jour férié sur 10 marchés mondiaux. #XboxAndChill ???? https://t.co/WWjI58heyP pic.twitter.com/KB7tVuvNfq – Aaron Greenberg ????????‍♂️????U (@aarongreenberg) 15 octobre 2021

Annoncé à l’origine après la présentation des jeux E3 de Microsoft en juin, le mini réfrigérateur Xbox est essentiellement ce qui se passe lorsque Microsoft décide de se pencher sur une blague, et peut également être utilement blâmé sur Twitter.

En octobre 2020, alors qu’il se préparait à lancer la Xbox Series X, Microsoft a fabriqué un réfrigérateur de style série X pleine grandeur et l’a livré au rappeur et passionné de jeux Snoop Dogg comme cadeau d’anniversaire. Cela faisait suite à un certain nombre de blagues qui circulaient depuis la révélation de la console, notamment en comparant sa conception en brique à un réfrigérateur.

Puis, en avril, le département marketing de Twitter a organisé un concours appelé Brand Bracket, qui demandait aux fans de voter pour leurs comptes Twitter préférés liés au marketing hyperactifs et vaguement conscients de soi. La grande finale a opposé Xbox à Skittles, Greenberg promettant de faire du mini-réfrigérateur Xbox une réalité si Xbox gagnait. Xbox s’en est ensuite emparé avec 50,5% des voix, alors maintenant nous y sommes.

Le Mini Fridge a été produit grâce à un partenariat avec la société de production Ukonic, basée à Las Vegas. En plus d’une variété de produits liés à Disney et Marvel, Ukonic crée également des marchandises pour Minecraft de Microsoft et le prochain Halo Infinite.

La première série de réfrigérateurs Xbox sera disponible au détail pour 99,99 $. En Amérique du Nord, il s’agit initialement d’une exclusivité commerciale dans les magasins Target ; Les clients canadiens peuvent également commander un réfrigérateur Xbox sur le site Web de Target.

Les fans de Xbox au Royaume-Uni peuvent commander leur réfrigérateur via GAME pour 89,99 £. En France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas, le réfrigérateur se vendra 99,00 € chez GameStop EU, Micromania ou Toynk via Amazon. Les autres pays intéressés devront probablement attendre un moment non spécifié en 2022, car Microsoft promet « d’étendre la disponibilité régionale » au cours des prochains mois.