C’est ce qu’il en coûtera pour réparer l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 4 | La technologie

Réparer l’écran du nouveau pliage Samsung n’est pas quelque chose qui revient bon marché et cela est démontré par les prix donnés par la firme sud-coréenne au marché américain, il vaut donc mieux être prudent lors de l’utilisation de ces appareils.

Le mois d’août a été marqué par la présentation de plusieurs entreprises, bien que les terminaux les plus intéressants lancés sur le marché aient été le nouveau pliage que Samsung avait en main.

Le type de tablette, Samsung Galaxy Z Fold 3, et le type de coque, Samsung Galaxy Z Flip 3. Les deux appareils sont passés entre nos mains en peu de temps pour pouvoir vous faire part de nos premières impressions et plus tard de l’analyse de leur entier.

Mais l’enjeu qui transcende aujourd’hui est le prix de la réparation de l’écran des deux terminaux. Oui, ce sont des paravents et, c’est logique, que c’est déjà cher car c’est une nouvelle technologie.

Ce qui se passe, c’est que comme ce sont des terminaux pliables, ils sont plus susceptibles de casser les écrans, en fait, Lors des précédents lancements de Samsung, leurs appareils pliables ont traversé des moments difficiles à cause de ce problème..

On pourrait croire que Samsung a cette fois décidé de baisser les coûts de réparation, mais la vérité est que ce n’est pas le cas. Ils sont chers et à la portée de peu de poches, bien que ces dispositifs le soient déjà d’une certaine manière ; le Galaxy Z Fold 3 plus que le Z Flip 3.

Bien entendu, les terminaux bénéficient d’une garantie et si la rupture d’écran relève de cette garantie. Samsung serait responsable de le réparer sans frais pour l’utilisateur, tandis que, si le dommage est causé par l’utilisateur, à la fois accidentel et intentionnel, les prix sont les suivants :

L’écran intérieur du Samsung Galaxy Z Fold 3 coûterait environ 415 euros à changer. L’écran externe du Samsung Galaxy Z Fold 3 coûterait environ 130 euros à changer. L’écran intérieur du Samsung Galaxy Z Flip 3 coûterait environ 320 euros à changer. L’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 3 coûterait 86 euros à changer.

Les prix ne sont pas bon marché, pour essayer de compenser cela, ce que fait Samsung, c’est proposer un service d’abonnement qui sert d’assurance pour l’appareil mobile. En payant ces frais chacun, vous obtenez jusqu’à trois réparations d’écran.

Pour le moment, les prix sont tirés de ce qui a été rapporté sur le marché des États-Unis, nous devrons attendre que Samsung Espagne fixe les prix pour notre territoire et voie si la conversion de devises nous profite ou non.