c’est ce qu’il faut savoir sur le projet

L’introduction de la technologie blockchain dans d’autres industries a généralement eu des résultats très positifs, et il n’y a toujours pas d’exemple d’introduction de blockchain lorsqu’une industrie a été endommagée d’une manière ou d’une autre. Le jeu, par exemple, est l’une des rares industries qui était extrêmement ouverte à la technologie blockchain dès les premiers jours, et ils ont immédiatement vu le potentiel de ses paiements rapides et bon marché.

C’était parfait pour les microtransactions, garantissant la propriété immuable de divers objets de collection et autres. Il n’a pas fallu longtemps pour que les jeux et la blockchain soient si bien connectés que les jeux ont commencé à être publiés sur la blockchain elle-même.

L’un des prochains plus grands exemples de ceci est CowboyZombies, un nouveau jeu Shoot-to-Earn inspiré par des émissions comme The Walking Dead et des jeux de zombies comme Left 4 Dead.

De quoi parle CowboyZombies ?

Comme son nom l’indique, CowboyZombies lance les cowboys dans leur combat pour la survie contre les zombies. Le jeu vous place en 1970, bien qu’il dégage un fort sentiment de vieil ouest. Dans ce document, les cow-boys vivent leur meilleure vie, élevant leur bétail, chassant le cerf et résolvant parfois des problèmes comme la chasse aux bandits et autres criminels.

Tout cela change lorsque l’attaque de zombies commence, et les cow-boys sont obligés d’utiliser toutes leurs compétences pour lutter pour leur survie. Ils ont une variété d’armes et de couteaux à leur disposition, et il y a 5 rangs de cow-boys et de cow-girls combattant 4 types de zombies différents.

Le jeu a un gameplay unique et une interface utilisateur savamment conçue, créée par une équipe de 7 designers experts reconnus. Mieux encore, il diffère des jeux Play2Earn standard en utilisant une approche shoot-to-win.

La prévente CowboyZombies arrive

Le projet a de nombreux objectifs pour rayer sa feuille de route, le premier de la liste étant sa prochaine prévente, qui aura lieu début octobre à DxSale. Après cela, le projet commencera à se concentrer sur la réalisation de listes importantes, telles que PancakeSwap, ainsi que sur un certain nombre de CEX, afin d’être universellement disponible.

Il verra également le lancement NFT de Cowboys and Zombies, ainsi qu’un marché NFT, NFT Zombie Battle, et plus encore. Dans le courant de 2022, il mettra en vedette des personnages CowboyZombies supplémentaires, élargira son équipe, lancera NFT Farming et travaillera sur sa campagne de marketing.

Le projet a précisé qu’il visait à se concentrer sur tout le monde, mais a également révélé qu’il mettrait un accent particulier sur l’utilisation d’influenceurs pour le marketing en Chine. C’est une surprise, étant donné l’aversion de la Chine pour les produits liés à la crypto-monnaie.

Cependant, le projet était très clair sur le fait que ce ne sera que le début et que son objectif est d’atteindre le monde entier et de devenir un jeu de blockchain pour les passionnés de blockchain et de jeux.

En outre, il coopérera également avec un studio de jeux pour créer une version mobile du jeu. Cela permettra aux joueurs de profiter du jeu même en déplacement, ouvrant de nouvelles opportunités de gagner tout en jouant, ce qui devient un concept de plus en plus populaire. Le jeu, bien sûr, sera disponible sur Android et iOS.

Il convient de noter que le projet n’en est qu’à ses débuts et qu’il faudra un certain temps avant qu’il n’atteigne son plein potentiel, ainsi que les niveaux de popularité qu’il poursuit. Cependant, en regardant ses beaux designs et sa feuille de route bien planifiée, il ne fait aucun doute qu’il conquiert assez facilement l’attention des jeux et de l’espace blockchain.