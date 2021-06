C’est certainement la théorie du complot la plus stupide et la plus infusée de TDS – RedState ⋆ .

in

Je me demandais pourquoi Hope Hicks était à la mode ce matin sur Twitter.

Quand j’ai vérifié pourquoi, j’ai trébuché sur ce qui doit être l’une des théories du complot les plus stupides et les plus libérales de tous les temps liées à Trump.

Maintenant, cela en dit long, étant donné toutes les théories du complot stupides qu’ils ont inventées. Mais je pense que vous pourriez être d’accord, quand vous entendez les bêtises de la TDS qu’ils répandaient.

Cela a été diffusé en partie par Brandon Friedman, un entrepreneur et ancien fonctionnaire d’Obama – quelqu’un qui a écrit pour le New York Daily News et d’autres publications.

D’autres le notent, mais on ne le partage jamais assez : Donald Trump a prononcé son grand discours aujourd’hui avec son pantalon à l’envers. Regardez de près et dites-moi que je me trompe.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 6 juin 2021

Euh, Brandon ? Vous vous trompez. C’est ce que le fou TDS fait à votre cerveau. Comment ce type est-il devenu un entrepreneur me dépasse, alors qu’il est tellement stupide de croire et de promouvoir ce genre de choses. Mais, cela explique exactement comment il est devenu un fonctionnaire d’Obama et probablement pourquoi il écrit pour des publications libérales – parce que vous n’avez pas besoin de raison ou de réalité pour ces emplois.

Notez que la vidéo originale provient de ce service d’information de confiance “AC Junior”. C’est pourquoi ces gens ont toujours tort ; ils n’ont aucune capacité de pensée critique.

Mais, maintenant vous savez pourquoi Hope Hicks était à la mode – parce qu’ils ont affirmé qu’elle était nécessaire pour aider Trump à enfiler correctement son pantalon.

Non, les gars, désolé, Trump n’est pas Joe Biden. C’est beaucoup de projection là-bas.

Mais, ils sont partis pour les courses, que la réalité ou la logique soient damnés.

“Sulu” doit faire vérifier ses yeux.

Normalement, j’aurais de la compassion pour un homme qui doit apparaître en public avec un pantalon de grand garçon sans fermeture éclair ou à l’envers. Mais 45 a fait un faux problème sur l’aptitude de Biden à exercer ses fonctions et s’est moqué publiquement des personnes handicapées. Donc, il ne me laisse aucun relâchement pour ces pantalons. – George Takei (@GeorgeTakei) 6 juin 2021

“Meathead” mérite son nom.

C’est une chose de tenir une Bible à l’envers pour une séance de photos. T’es qu’un connard calculateur. C’en est une autre de mettre son pantalon à l’envers dans une tentative de retour. Maintenant, vous êtes un perdant pathétique. – Rob Reiner (@robreiner) 6 juin 2021

L’une de nos personnes préférées à embrocher était, sans surprise, à fond sur le fou.

J’ai toutes les questions https://t.co/gonSa3pOPS – Rick Wilson (@TheRickWilson) 6 juin 2021

Parce que, bien sûr. C’est ce que font les gens du Lincoln Project : jeter n’importe quoi contre le mur, s’ils pensent que cela peut nuire à Trump.

Mais, ce que cela montre, c’est à quel point ces personnages sont délirants. C’est pourquoi ils croyaient tous à des choses comme la collusion avec la Russie.

On pourrait penser qu’ils apprendraient leur leçon. Mais, cela nécessiterait une certaine introspection. Ils se concentrent toujours complètement sur leur haine de Donald Trump. Ils doivent vraiment avoir peur qu’il gagne à nouveau en 2024. Ils ont littéralement regardé son entrejambe toute la nuit. C’est fou ?

Alors, voici une petite réalité pour Friedman, Wilson et les autres fous fous qui ont passé en revue la diapositive à ce sujet. Voici une photo montrant, oui, le pantalon n’est pas à l’envers. Comme s’il fallait encore le dire.

Mon Dieu, je déteste faire ça, mais je pense que la conclusion « pantalon à l’envers » est fausse. Je ne sais pas si c’est délibérément manipulé ou s’il s’agit d’un artefact de compression, mais les photos de l’événement suggèrent toujours que son pantalon était normal. https://t.co/ikr7tHJKKa pic.twitter.com/S0PwfAP5wZ – Dylan Reeve (@DylanReeve) 6 juin 2021

Oui, ce sont des crétins absolus.

Les chèques bleus disent que Trump portait son pantalon à l’envers la nuit dernière Il suffit d’une simple recherche sur Google. Des crétins absolus. pic.twitter.com/rWZWFlWryc – Déplorable juif (@TrumpJew2) 6 juin 2021

Oui. Ils vont absolument perdre la tête s’il gagne en 2024.