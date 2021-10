C’est chaque action pour elle-même

Cela vient de l’investisseur légendaire, Louis Navellier, s’adressant à son Bénéfices accélérés les abonnés.

Suite des commentaires de Louis…

Hier, Louis a envoyé un Bénéfices accélérés Alerte Flash. Il couvrait les dernières données sur l’inflation, le rétrécissement du marché boursier et ce que nous pouvons attendre de la politique de la Fed au cours des 18 prochains mois.

Aujourd’hui, écoutons pour avoir l’opinion de Louis sur les raisons pour lesquelles ses abonnés, mais pas nécessairement tout le monde, vont profiter de la saison des gains. Nous ajouterons également des commentaires de Luke Lango et de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen pour compléter l’analyse.

Beaucoup de choses à couvrir, alors commençons tout de suite.

***Nouvelles positives sur le front de l’inflation

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende de l’investissement.

MarketWatch l’a appelé « le conseiller qui a recommandé Google avant tout le monde ». Et Forbes lui a donné le titre de « Roi des Quants ».

« Quant » signifie simplement qu’il utilise des nombres et des règles algorithmiques pour guider ses décisions d’investissement.

L’approche a été très efficace, car Louis a accumulé l’un des antécédents les plus respectés de la communauté des investisseurs.

Retournant à son Bénéfices accélérés Flash Alert, après son ouverture haussière, Louis a évoqué les données d’inflation de mercredi :

Hier, notre expert en hypercroissance, Luke Lango, a fait écho au point de vue optimiste de Louis sur l’inflation.

De sa récente Investissement en hypercroissance mettre à jour:

Pourquoi? Parce que le chiffre qui compte réellement – ​​l’IPC de base, ou l’inflation de base moins les aliments et l’énergie – n’a augmenté que de 0,2%, plus lentement que les attentes.

Au moment où j’écris vendredi matin, le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé à 1,56%, mais c’est toujours en dessous du niveau de 1,6% que nous avons vu plus tôt cette semaine.

*** Attendez-vous à un marché boursier « en train de se rétrécir » alors que nous nous approchons du quatrième trimestre

Revenons à Louis :

Wall Street n’est plus dans le mode maniaque du « tout acheter » qui a caractérisé les 12 derniers mois environ. Compte tenu des impacts de l’inflation et de la chaîne d’approvisionnement sur les revenus, l’accent est de nouveau mis sur la croissance des bénéfices nets.

Sur cette note, tournons-nous vers nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen de Trader stratégique:

Les commerçants ont envoyé ce message haut et fort (mercredi) matin avec leur réaction à la JPMorgan Chase & Co. (JPM) annonce des résultats.

John et Wade expliquent que JPM a affiché des chiffres décents, mais que l’action a été vendue car la majeure partie de l’augmentation des bénéfices de 2,3 milliards de dollars de l’année dernière à cette année n’était pas due à la croissance des segments d’activité de JPM ; elle était motivée par une manœuvre comptable.

Revenons à John et Wade :

Heureusement, nous avons vu de solides rapports sur les bénéfices au cours des deux derniers jours.

Hier, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup et Bank of America ont tous affiché des bénéfices supérieurs aux attentes. Bank of America a augmenté ses bénéfices de 57 % par rapport à l’année dernière.

Et ce matin, Goldman Sachs a annoncé de solides bénéfices, complétés par son PDG, David Solomon, affirmant que la société « a enregistré de solides performances opérationnelles » et que son « ensemble d’opportunités continue d’être attrayant dans toutes nos activités ».

Dans les nouvelles positives connexes, nous avons appris ce matin que les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 14 % par rapport à l’année dernière. Cela reflète bien la durabilité de notre reprise économique puisque les dépenses de consommation représentent environ 70 % du PIB américain.

*** Pour l’avenir, que pouvons-nous attendre de la Fed ?

Encore une fois, revenons à Louis :

Comme vous le savez probablement, le principal sujet de discussion de la Fed a été la nature « transitoire » anticipée de l’inflation.

Louis précise pourquoi la Fed devrait pouvoir revendiquer la victoire dans son argumentation au cours des prochains mois.

Revenons à son Alerte Flash :

Les commentaires de Louis nous rejoignent dans notre dernier point aujourd’hui – la crise croissante sur les marchés mondiaux de l’énergie.

***La flambée des coûts de l’énergie est le prochain gros problème à surveiller

Vous avez probablement vu les prix de l’essence grimper en flèche ces derniers mois. En fait, plus tôt cette semaine, le prix moyen d’un gallon d’essence aux États-Unis a atteint un sommet en sept ans, à 3,26 $ le gallon.

Nous avons consacré Digests à la flambée des prix du brut ces dernières semaines. Cependant, il n’y a pas que le gaz. Et ce n’est pas seulement ici aux États-Unis

De la conversation :

…le monde entre dans une nouvelle crise énergétique sans précédent depuis les années 1970.

Les prix du gaz en Europe et en Asie atteignent un niveau record, le prix du pétrole est à son plus haut depuis trois ans et le prix du charbon monte en flèche en raison des pénuries d’énergie en Chine, en Inde et en Allemagne.

La poussée de la demande est principalement due à la reprise des économies et aux conditions météorologiques extrêmes attendues en Europe et en Asie du Nord-Est. La Chine stocke des réserves nationales de charbon et de gaz, et la Russie hésite à fournir du gaz à l’Europe occidentale.

Plus près de nous, les prix du gaz en Australie montent en flèche…

En Grande-Bretagne, une pénurie de chauffeurs de camions qui transportent du carburant a conduit à des achats de panique au milieu des craintes d’une pénurie…

Le problème de la Grande-Bretagne était aggravé par son soi-disant «été sans vent» au cours duquel la production d’énergie renouvelable était bien inférieure à la normale. Cela a mis à rude épreuve la production d’électricité car environ 24 % de son électricité est produite par le vent.