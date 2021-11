C’est chaud : découvrez les affiches et les premières photos de Paris in Love

L’engagement est si chaud.

C’est-à-dire Paris Hiltonest très mantra pour ses nouvelles docuseries Peacock, Paris in Love. Première le 11 novembre, Paris in Love suit Paris et son fiancé Carter Reum alors qu’ils se préparent pour le jour de leur mariage.

Et, comme taquiné dans les affiches de l’émission et les premières photos exclusives à E! News, le grand jour de Paris et Carter s’annonce somptueux. Par exemple, dans deux nouvelles affiches de la série, Paris est une Barbie nuptiale à part entière, car elle est photographiée posant dans une boîte de poupée avec des accessoires pour lesquels toute mariée tuerait. Nous parlons de bijoux fabuleux, d’un bouquet à couper le souffle et bien plus encore.

Ce n’est pas tout, car les nouvelles photos de l’émission donnent un aperçu de l’intérieur de Paris et de l’enterrement de vie de garçon de Carter. Plus précisément, Paris est repéré portant un maillot de bain blanc qui dit « Wifey for Lifey ». Quant à Carter ? On le voit bercer une chemise qui dit « Paris et Carter, c’est chaud! »

Tu peux le répéter!