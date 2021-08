C’est choquant à quel point Shady Roblox est réellement

Image : Roblox

J’ai longtemps hésité à laisser mes enfants jouer à Roblox en raison des craintes suscitées par sa communauté et sa modération, ainsi que du fait que je ne pense tout simplement pas que sa physique flottante et ses modèles de joueurs hideux soient bons. Je peux maintenant ajouter « une économie de joueur épouvantable » à ma liste de griefs.

La dernière excellente vidéo de People Make Games est une plongée profonde dans l’argent et le contenu qui soutiennent la plate-forme – la destination de jeux vidéo la plus populaire aux États-Unis et en Europe – et n’ayant connu que quelques-unes de ces choses à un moment donné niveau, la réalité plus profonde est carrément choquante.

En bref, Roblox est une entreprise de 45 milliards de dollars dont le succès repose presque entièrement sur les habitudes de dépenses et le travail des enfants, qui voient peu ou pas de récompense pour leurs efforts. La façon dont les enfants sont incités à créer du contenu pour le site avec des promesses de gagner de l’argent, la façon dont ils n’ont presque aucune chance que ces jeux gagnent un centime, la façon dont les jeux qui rapportent quelques dollars ne paieront toujours pas un centime à leur créateurs à moins qu’ils ne gagnent plus de 1000 $, tout est nul !

Mais c’est le capitalisme, bébé. La chose la plus louche ici, cependant, sont les couches sur les couches que Roblox drape sur cette économie de sorte que sa merde n’est jamais entièrement apparente pour l’utilisateur, et ne peut à la place être regardée que sur les bords, ou rencontrée uniquement lorsque vous rencontrez l’un de ses problèmes particuliers un par un.

Si vous avez des enfants et que vous souhaitez en savoir plus, ou si vous souhaitez simplement être surpris par la réalisation que la société de Roblox vaut autant que sept Ubisofts, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous. Et pour en savoir plus sur ce que j’ai mentionné en haut à propos de la communauté de Roblox, qui est devenue un “terrain de jeu pour les fascistes virtuels”, vous pouvez lire cette fonctionnalité sur Wired du début de l’année.