“C’est clair qu’il y a quelque chose dans la course qui ne va pas”

20/06/2021 à 20h13 CEST

L’Espagnol Carlos Sainz, qu’il y a deux essais, étant deuxième à Monaco, a obtenu le meilleur résultat jusqu’à présent cette année pour Ferrari mais que ce dimanche, il n’a pas pu marquer après avoir terminé onzième le Grand Prix de France, le septième du championnat du monde de Formule 1, a déclaré que “il est clair qu’il y a quelque chose dans la course qui ne va pas“.

Sainz, 26 ans, septième de la Coupe du monde avec 42 points, a terminé onzième et d’une place en dehors de la zone de score, une carrière dans laquelle son partenaire monégasque n’a pas dépassé la seizième place.

« Côté stratégie, il n’y avait pas grand-chose à faire, avec un si mauvais rythme et avec tant de grainage“, a expliqué la Ferrari madrilène, minimisant un arrêt au stand faible, après la course sur le circuit Paul Ricard, dans des déclarations à la chaîne de télévision ‘Dazn’.

“Charles (Leclerc) devait s’arrêter plus tôt et cela n’influence rien, peu importe à quel point il m’a sapé. Cela a été mauvais, en général. Il y a des équipes qui font des arrêts et qui ensuite ne subissent pas autant de dégradation, car nous tournions en ‘trente-neuf’ (en une minute et 39 secondes) et ils en ‘trente-six’ », a déclaré Sainz après la course.

“Il est clair qu’il y a quelque chose dans la course qui ne va pas et que nous faisons quelque chose de mal», a déclaré le fils du double champion du monde espagnol – et triple vainqueur du Rallye Dakar – du même nom.

« Il devient évident que en course on recule et on a des problèmes avec les pneus« Sainz a déclaré ce dimanche après avoir terminé onzième du Grand Prix de France au Castellet.