c’est comme ça que sa mère l’a célébré

Vanessa Bryant et un hommage indélébile à Gianna et Kobe 0:35

. – Vanessa Bryant a annoncé mardi sur Instagram que sa fille de 18 ans, Natalia Bryant, avait été acceptée à l’Université de Californie du Sud (USC). De plus, elle a déclaré que son défunt mari Kobe Bryant aurait été fier de leur fille. « Je rentre! » crie Natalia, vêtue d’un sweat-shirt USC, dans le clip Vanessa a écrit: «Des larmes de joie. Je suis tellement contente pour toi Nani! Je sais que papa est si fier de toi. Je suis si fier de toi!! ».

La mère a poursuivi: «Votre travail acharné et votre dévouement ont porté leurs fruits. Vous avez traversé la douleur la plus atroce que l’on puisse imaginer et vous l’avez faite. J’aurais aimé que papa et Gigi soient physiquement ici pour fêter ça, mais je sais qu’ils sont ici par esprit. Nous vous aimons tellement, tellement! »

Vanessa a révélé que Natalia avait également été acceptée à l’Université Loyola Marymount, l’Université de Californie, Irvine et NYU.

« Que c’est joli. NYU est l’une de leurs meilleures écoles… @ nataliabryant a choisi de ne pas postuler [decisión temprana] à ses cinq meilleures écoles. Je ferai de mon mieux pour la garder à Cali comme si j’avais gardé son père ici. #CaliGirlForever », a écrit Vanessa sur les réseaux sociaux.

Kobe et Gianna, ainsi que sept autres personnes, ont été tués dans un tragique accident d’hélicoptère en janvier 2020.