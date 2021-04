C’est comme investir de la magie … mais les bénéfices sont réels

Si vous cherchez à acheter une maison, par où commencer?

Source: Shutterstock

Identifieriez-vous les quartiers où vous souhaitez vivre?

Ou recherchez-vous davantage la maison elle-même?

En fin de compte, vous voulez les deux… la bonne maison dans le bon quartier.

La même chose est vraie pour l’investissement.

Vous pouvez commencer par le grand thème (le quartier), ou vous pouvez rechercher des actions individuelles (la maison).

Mais en fin de compte, vous voulez les bonnes actions dans les bons thèmes.

Lorsque ces deux approches se rejoignent, vous pouvez trouver la maison de vos rêves et votre portefeuille de rêves…

Je commence par le quartier et je trouve ensuite les meilleures maisons. Lorsque je recherche des actions, je regarde d’abord les tendances massives de l’hyper croissance, puis je me dirige vers les meilleures entreprises dans ces tendances. C’est ce qu’on appelle une approche «descendante».

C’est différent de beaucoup d’entreprises de Wall Street, qui utilisent une approche «ascendante». Ils accordent moins d’attention aux méga-tendances et se concentrent sur des entreprises spécifiques, quel que soit leur secteur.

Il y a une place pour l’investissement à long terme. Mais la vraie magie se produit lorsque les deux atterrissent sur les mêmes stocks. Que vous y soyez parvenu de haut en bas ou de bas en haut, vous avez une probabilité plus élevée de gagner potentiellement de gros gagnants.

C’est exactement pourquoi je me suis associé à mon ami et collègue Louis Navellier.

Louis est dans le métier depuis plus de 40 ans et il est un génie absolu en matière de chiffres. Il a eu un énorme succès avec l’approche ascendante, analysant des tonnes de données à l’aide de modèles informatiques et d’intelligence artificielle. Il écrit des algorithmes sophistiqués et laisse les ordinateurs se mettre au travail, passant au crible des piles de données prédictives pour générer les meilleurs investissements du marché.

D’un autre côté, je commence par une très grande image. Quelles tendances changent notre monde et se préparent à une croissance massive? J’ai ensuite mis un crayon sur du papier, des doigts sur le clavier et des bottes sur le sol pour explorer les entreprises les mieux placées pour profiter de cette hyper-croissance.

Je n’exclus pas les données et les modèles informatiques, tout comme Louis n’exclut pas sa propre recherche au-delà de ses algorithmes. J’utilise des modèles pour aider à prévoir la croissance future des revenus et des bénéfices, et je considère fortement les mesures de valorisation avant de recommander une action à mes lecteurs.

Louis et moi nous connaissons depuis des années, et nous avons souvent des vues similaires sur le marché boursier. Pour une raison quelconque, nous n’avons jamais envisagé de combiner nos deux systèmes jusqu’à il y a quelques années.

Après avoir lancé l’idée et commencé à travailler, nous avons découvert plusieurs choses.

Très peu d’actions sont des achats solides dans nos deux systèmes.

Et il faut beaucoup de travail et de recherche pour que nous nous entendions même sur 10 ou 12 actions.

Mais ça vaut le coup… parce que quand nous le faisons, nous écrasons le marché.

Lorsque nous nous sommes mis d’accord sur notre premier portefeuille d’actions à la fin de 2019. Nous l’avons appelé Power Portfolio 2020… et cela s’est avéré être le bon nom. Ce portefeuille s’est frayé un chemin à 35% de bénéfices en un peu moins d’un an, épuisant le rendement de 6% du Dow dans le même laps de temps.

Après ce succès initial, nous l’avons fait à nouveau à la fin de l’année dernière, en construisant Power Portfolio 2021 avec des actions sélectionnées que nous estimions susceptibles de surperformer l’année prochaine. Eh bien… ce portefeuille a fait mieux en moins de deux mois que la plupart ne le font en une année entière.

Le 9 février, nous avons pris des bénéfices avec le portefeuille en hausse de 38,5%, soit environ 5 fois le rendement annuel moyen du marché en seulement sept semaines et demie.

Avec une si grande partie de l’année, nous venons de publier notre tout dernier portefeuille… appelé Power Portfolio 2021: Reloaded.

Louis et moi nous sommes assis il y a à peine deux jours pour discuter de nos recherches et de ce qu’elles révèlent sur le marché en ce moment. Nous avons appelé notre webinaire le Feuille de route vers le rétablissement, et vous pouvez regarder la rediffusion ici gratuitement.

En un mot, nous sommes plus près que jamais de mettre le COVID-19 derrière nous, et l’économie est sur le point de exploser. De plus, des milliards de dollars de relance sont sur le point d’inonder le marché. C’est la recette d’un boom économique et d’un boom boursier.

Donc, nos systèmes ne sont pas seulement d’accord sur les stocks. Ils nous le disent aussi haut et fort – le moment est venu d’être en stock.

Au total, nous avons mis plus de 5 000 actions à travers les modèles informatiques de haute puissance de Louis et mes recherches, et nous les avons réduites à 10 qui, selon nous, sont les mieux placées pour les 12 prochains mois.

Il s’agit de l’une des petites entreprises les plus intéressantes dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, qui profitera de la réouverture des écoles et des entreprises … un grand jeu sous le radar sur plusieurs marchés finaux à croissance rapide et innovants … et une entreprise qui le fera vous donne faim rien que de lire à ce sujet. (Vous pouvez même grignoter l’un de ses produits en ce moment.)

Que vous aimiez une approche descendante ou une approche ascendante, mon principal message pour vous aujourd’hui est vous devez être investi dans des actions dès maintenant. Nous pensons que le reste de 2021 sera important pour les investisseurs, et nous ne voulons pas que vous le manquiez. Les jours difficiles comme aujourd’hui nous offrent des opportunités d’achat encore meilleures.

Et si vous aimez l’idée d’investir dans les meilleures actions convenues par deux systèmes éprouvés, vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.