« C’est comme la Super League, mais pour un seul club »

15/10/2021 à 12:00 CEST

.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a critiqué la vente de Newcastle United par un fonds saoudien et a déclaré que c’était comme la Super League mais pour un club.

« Je ne veux pas trop en parler, mais il ne peut pas y avoir deux opinions sur les problèmes de droits humains en Arabie saoudite. Cela ne fait aucun doute. Pourquoi a-t-il été autorisé malgré tous les doutes ? Je ne peux pas te dire. Cela devrait être expliqué par d’autres personnes « Klopp a dit ‘Sky’.

« Si on ne parle que de football, à long terme, ils vont être une superpuissance. C’est le troisième club que je connais qui appartient à un pays et à l’une des familles les plus riches du monde (en référence au PSG et Manchester City Cela ouvre beaucoup de possibilités. Avec la Super League, tout le monde était contre. C’est fondamentalement comme la Super League, mais pour un seul club. Newcastle s’est assuré un rôle dominant dans le monde pour les 20-30 prochaines années », a ajouté le sélectionneur allemand.