« C’est comme le prochain but gagné en finale de la FA Cup ! »

Jamie O’Hara a prononcé un discours cinglant sur la victoire controversée de Max Verstappen au titre de Formule 1 sur Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche.

Malgré sa domination pendant toute la course, Hamilton s’est cruellement vu refuser un huitième titre mondial record dans le dernier tour.

Verstappen a dépassé Hamilton dans le dernier tour pour s’emparer de la gloire

Le pilote Mercedes a pris la défaite avec magnanimité mais le drame ne manquera pas de faire rage

Alors que le Britannique se dirigeait vers une victoire certaine, le crash tardif de Nicholas Latifi a mis en jeu une voiture de sécurité, rassemblant le peloton.

Plutôt que de laisser Hamilton gagner sous drapeau jaune, le directeur de course Michael Masi a autorisé cinq pilotes doublés à dépasser la voiture de sécurité, offrant un dernier tour de course.

La décision a effectivement fait de Hamilton un canard assis, sans défense contre les pneus plus durs de Verstappen.

Le Néerlandais a pris d’assaut son rival pour remporter le championnat du monde, à la grande fureur de Mercedes – qui a vu deux appels officiels rejetés par la FIA.

Mercedes continuera à contester le résultat jusqu’à la cérémonie de jeudi, en interjetant un autre appel contre les rejets, et cela pourrait éventuellement se retrouver devant les tribunaux.

Le pilote Red Bull a été officiellement couronné champion plus de quatre heures après la fin de la course à la suite des protestations de Mercedes

L’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara, un grand partisan de Hamilton, s’est déchaîné contre l’injustice perçue dans le décideur du titre.

« C’était une farce. C’était la plus grande farce que j’aie jamais vue », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham.

« J’étais tellement excité de le regarder. Beaucoup de gens n’aiment pas Hamilton, mais je suis un grand fan.

« J’aime la grandeur et je pense qu’il est génial. Il a fait la course parfaite.

«Il a été absolument brillant du début à la fin et il s’est complètement fait avoir.

« C’était une parodie absolue du sport de le lui enlever, comme ils l’ont fait aussi.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, était furieux contre la décision

« Juste en l’écoutant à la radio, quand il demandait ce qui se passait, il s’est rendu compte qu’il aurait une course d’un tour avec Verstappen, qui était en pneus neufs et 15 secondes derrière lui et cinq voitures derrière lui !

« Tout d’un coup, il est à une seconde de lui avec un tour à faire. Il n’avait aucune chance de défendre cela parce que la voiture de Max allait toujours être plus rapide.

«C’était une honte absolue. C’est comme dire, vous avez une avance de 3-0 lors d’une finale de FA Cup, et l’arbitre dit : « Vous savez quoi ? C’est un peu ennuyeux. Jouons le prochain but gagnant et voyons ce qui se passe ! »

« On pourrait penser : « Attendez, j’ai dominé pendant 89 minutes ! » C’était ridicule.

Avec les yeux du monde sur la F1, beaucoup se sont demandé si l’intégrité sportive avait été sacrifiée au profit du divertissement.

Et O’Hara pense que Hamilton a été victime du programme télévisé de la FIA.

Hamilton était à quelques minutes de devenir le premier homme à remporter huit titres mondiaux

Il a ajouté : « Les appels ? C’est comme demander à mon fils de marquer ses propres devoirs ! Ils ne vont pas aller contre eux-mêmes, n’est-ce pas ?

« Le directeur de course était une vraie pagaille. Je n’ai jamais rien connu de tel.

« Les cinq derniers tours ont été un gâchis et il ne savait pas vraiment ce qu’il faisait.

« Tout ce qu’il voulait, c’était créer un spectacle télévisé. Mais c’était tellement injuste pour Hamilton, qui a été brillant et a dominé la course.

« Il était plus rapide que Verstappen et conduisait mieux que lui. Il a été puni pour avoir été génial et ce n’est pas du sport.

« C’est une entreprise où vous essayez de créer quelque chose pour les fans.

« Hamilton aurait dû gagner la course, il méritait de gagner la course, et il s’est fait escroquer. »

