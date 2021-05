C’est comme si Kevin De Bruyne jouait à FIFA en mode “ facile ” et c’est “ effrayant ” ce que Manchester City peut faire, se souvient Todd Cantwell qui explique ce que c’est que d’affronter le candidat du joueur de l’année.

Manchester City est largement reconnu comme l’une des meilleures équipes du monde – et Kevin De Bruyne l’un des meilleurs joueurs du jeu.

L’équipe de Pep Guardiola, avec le meneur de jeu dans l’équipe qui a déjà soulevé la Coupe Carabao cette saison, est sur le point de remporter la Premier League et a réservé une place en finale de la Ligue des champions.

.

De Bruyne a été une fois de plus un homme vedette pour Man City cette saison, affirmant ses références comme l’un des meilleurs au monde

«C’est une équipe incroyable. Honnêtement, quelle que soit leur position, ils sont couverts », a déclaré le milieu de terrain de Norwich Todd Cantwell à talkSPORT.

«Vous n’avez pas besoin de moi pour vous le dire, vous le voyez aussi toutes les semaines. Certains des one-two qui passent, la vitesse de la pensée avec ces gars – ils ont tous l’air d’être sur le même canal.

«Quand ils y sont, c’est effrayant ce qu’ils peuvent faire.»

talkSPORT

Le milieu de terrain de Norwich Cantwell était en grande forme lors du petit-déjeuner talkSPORT de mardi

Dans De Bruyne, l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, voici un homme qui a plus que joué son rôle dans une équipe potentielle triplée.

Le joueur de 29 ans, malgré ses blessures, a enregistré 11 passes décisives en Premier League en 24 matches, le plaçant deuxième derrière Harry Kane et soulignant la qualité qu’il possède.

Cantwell et les Canaries ont de bons souvenirs de leur confrontation avec De Bruyne and co. à domicile, produisant une superbe performance pour battre les champions en titre 3-2 à Carrow Road en septembre 2019.

C’était une histoire tout à fait différente à l’Etihad dix mois plus tard, cependant, comme le rappelait Cantwell. De Bruyne a marqué deux fois dans une raclée 5-0 contre un Norwich déjà relégué.

.

Man City est sur le point de regagner la Premier League après avoir déjà remporté la Coupe Carabao

.

City était incroyable contre le PSG alors qu’ils atteignaient la finale de la Ligue des champions

«Je me souviens du match à l’extérieur qui n’a pas été si réussi, c’était honnêtement comme si c’était un match de la FIFA pour lequel il avait mis la difficulté« facile ».

«C’est la meilleure façon dont je peux le décrire, il faisait exactement ce qu’il voulait faire.

“Honnêtement, je ne pense pas que quiconque aurait pu faire quoi que ce soit ce jour-là, quand un joueur comme celui-là a ces outils – je ne pense pas que vous puissiez l’arrêter quand il y va.”