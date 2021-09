“C’est compliqué et frustrant”, réagit Nath Campos à la sortie de prison de Rix

Par un communiqué de presse, Nath Elle a exprimé qu’elle sait que tout ce voyage, qui l’a défiée à plus d’un titre, a été “compliqué et frustrant. C’est un processus qui m’a beaucoup pris émotionnellement à digérer et une partie de moi est très heureuse d’avoir un chapitre clos”.

Des champs voulait préciser une fois de plus quel était son but en rendant public les abus sexuels qu’il avait subis : « Comme je vous l’ai dit plus d’une fois, mon but en parlant et en racontant mon histoire était toujours d’atteindre des femmes qui pouvaient vivre ou vivre quelque chose similaire.

“Changer quelque chose chez les gens qui me voient et enlever un fardeau et un fardeau que j’ai traîné dans différents domaines de ma vie pendant des années”, a-t-il ajouté. Nath, qui a également réaffirmé que “je suis heureux et satisfait de ce qui était en mon pouvoir de faire et dans la mesure où je pouvais le prendre”.

Nath Campos obtient justice, Rix, son agresseur, plaide coupable

En outre, Des champs Elle a également consacré une partie de son texte à se montrer avec encouragement, ainsi qu’avec l’intention de témoigner sa gratitude aux personnes qui n’ont pas hésité à être avec elle durant ce long et douloureux processus : « Je suis et serai toujours infiniment reconnaissant pour tout votre soutien et votre amour. Une grande partie de mon moteur quotidien cette année était cela. “