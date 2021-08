C’est compliqué : pourquoi les cadrans des montres sont nuls sur la Galaxy Watch 4 en ce moment

Source : Ara Wagoner / Android Central CEED par Almarinov de Facer (1,99 $)

Après avoir attendu et attendu et attendu, ma Galaxy Watch 4 est enfin à mon poignet ! Je l’ai cassé au cours des dernières 48 heures, trouvant les fissures et les recoins où les problèmes se faufilent à travers ce look impeccable que Samsung a montré à Unpacked.

La plupart de mes griefs sont les pierres d’achoppement habituelles d’une nouvelle génération – le manque insensé de Google Assistant, les notifications prennent encore trop de coups et le manque de tuiles non-Samsung – mais le problème le plus ennuyeux me frappe au visage chaque fois que je lève la montre jusqu’à la ligne de mes yeux. Les visages de montre sur Wear OS ont longtemps été diversifiés et personnalisables, mais une fois que vous sortez de la collection organisée de Samsung, vous allez trouver de nombreuses frustrations.

En fait, même avec les cadrans de montre de Samsung, il y a des frustrations.

Maintenant, ne vous méprenez pas, Samsung fabrique en fait de très bons cadrans de montre. J’adore le visage My Photo+, qui vous permet de définir une image, un style d’horloge, puis jusqu’à quatre complications, mais nos propres Chris Wedel et Tshaka Armstrong préfèrent Digital Dashboard avec ses palettes de couleurs distinctes et ses cinq complications. les cadrans de montre Samsung que vous modifiez dans l’application Galaxy Wearable ; appuyer longuement sur le visage et appuyer sur “Personnaliser” ne fait rien sur ma Galaxy Watch 4, n’ouvre même pas la page de personnalisation dans l’application compagnon. La personnalisation du cadran de la montre sur un écran plus grand facilite le processus, mais cela signifie également que lorsque votre téléphone n’est pas à proximité, vous ne pouvez rien changer à votre cadran.

La plupart des cadrans de montre vous permettent de choisir parmi une variété de styles de couleurs, puis de définir chaque complication dans la liste. Il y a juste un problème : vous ne pouvez pas choisir dans la liste complète des complications. Bien que certaines complications générales soient présentes, il vous manque toujours des options populaires telles que les raccourcis d’applications, Google Pay et les complications tierces. Pire encore, la plupart des complications basées sur Google que vous pouvez utiliser sont des raccourcis glorifiés : vous ne pouvez pas le configurer pour afficher un objectif ou une statistique Google Fit spécifique, il affichera simplement le nom et ouvrira l’application lorsque vous appuyez dessus.

Même avec ces… complications, l’expérience avec les cadrans de montre de Samsung est bien meilleure que celle des cadrans de montres Complications SNAFU 3rd party en ce moment. Vous ne pouvez pas personnaliser les visages tiers dans l’application Galaxy Wearable, et certaines des complications sont simplement cassées.

Je veux juste un cadran de montre avec des ressources humaines fonctionnelles et un raccourci Google Keep. Et pour le moment, c’est impossible.

Cela est probablement dû en partie au fait que la plupart des cadrans de montre ne sont pas encore mis à jour pour la plate-forme Wear OS 3 – et ils sont conçus pour s’interfacer avec Google Fit plutôt qu’avec Samsung Health – mais c’est une frustration qui aurait pu être résolu si Google et Samsung avaient mieux collaboré les uns avec les autres et avec les développeurs pour s’assurer que davantage de cadrans fonctionneraient au lancement.

Néanmoins, la fréquence cardiaque est interrompue sur à peu près n’importe quel cadran de montre non Samsung; certains visages n’afficheront aucune donnée tandis que d’autres afficheront un BPM inexact ou actuel, quel que soit l’intervalle de mise à jour que vous avez dans Samsung Health. J’ai finalement plongé dans Facer lors de ma recherche d’un cadran de montre qui fonctionnait, mais j’ai finalement été contraint de revenir aux visages Samsung en raison de la fréquence cardiaque lente et inexacte de tout visage compliqué. (La plupart des visages Facer fonctionnent assez bien en dehors des fonctions de santé, et j’ai été très satisfait du visage animé de Star Wars sur lequel je suis tombé.)

Les complications cassées ou manquantes étaient encore plus un problème sur mon cadran de montre Wear 2.0 préféré et celui mis en évidence par Google lui-même dans la section Watch Faces de Wear : Looks Watch Faces for Wear OS by Google, par utswo Studios. De mes jours Moto 360 jusqu’au Fossil Gen 5e que j’ai arboré ce printemps, le cadran de la montre Quoti est resté mon préféré car je pouvais définir la pochette de l’album comme arrière-plan, puis les informations sur la chanson actuelle dans la complication pour un cadran de montre merveilleux pour les accros de la musique comme moi.

Quoti a été l’un des premiers packs de visage que j’ai installés sur ma montre 4, et une fois que j’ai défini Quoti, je suis allé le personnaliser comme d’habitude. Il y avait deux problèmes : il n’y avait plus du tout d’options d’arrière-plan, et même la complication du contrôleur multimédia ne fonctionne que la moitié du temps. Eh bien, il affichera le titre de la chanson si vous définissez la version avec une grande complication, mais en appuyant dessus peut ou non mettre la musique en pause, cela ouvrira-t-il maintenant le contrôleur multimédia ; au lieu de cela, vous devrez appuyer sur cette note de musique ridiculement petite qui flotte au bas du visage. De plus, la fréquence cardiaque ne fonctionnait pas du tout et le nombre de pas n’était mis à jour que toutes les 10 minutes environ.

Looks Watch Faces n’a pas été mis à jour depuis 2017, donc je ne blâme pas nécessairement le cadran de la montre lui-même (bien que sérieusement, utswo, allez-y), mais je blâme Google d’avoir présenté un ancien devant de collection de cadrans de montre à moitié cassé et centre aux utilisateurs qui sont nouveaux à Wear OS. C’est un des utilisateurs qui sont plus susceptibles d’essayer étant donné qu’il s’agit de l’un des rares masques de visage de montre 100% gratuits. Google doit faire plus attention lorsqu’il essaie de montrer que Wear OS s’est en fait redressé et a finalement réussi à se ressaisir cette fois.

Même de nombreux cadrans de montres qui ont été mis à jour ce mois-ci pour prendre en charge Wear OS 3 rencontrent des problèmes de complication en ce qui concerne les données de santé. Malheureusement, cela signifie que cela pourrait très bien être un bug que nous devrons attendre que Samsung et Google corrigent.

Pour l’instant, je suis d’accord pour m’en tenir aux cadrans des montres Facer et Samsung pendant que j’attends que cela soit résolu, car la Galaxy Watch 4 est la montre intelligente la plus rapide et la plus fluide que j’ai jamais utilisée, et 100% digne de son titre de meilleure montre connectée Android. C’est tellement agréable d’appuyer sur une icône d’application et de la faire apparaître en une seconde plutôt que de presque expirer l’écran pendant qu’il essaie de se charger et de s’afficher. Je ne suis pas un fan de l’analyse BIA (Jerry a raison, c’est beaucoup trop facile de se balancer avec juste un verre ou deux d’eau avant une lecture), mais d’avoir le graphique du sommeil sur mon poignet plutôt que d’avoir à déterrer mon téléphone est agréable, d’autant plus que je suis aux prises avec des scores de sommeil compris entre 40 et 60 la plupart des nuits.

En route pour New York cette semaine pour l’événement Qualcomm Sound ; ce sera à la fois mon premier événement presse et ma première fois à New York depuis environ 14 ans. Souhaitez-moi bonne chance et tweetez-moi vos recommandations de pizza à New York !

– Ara

