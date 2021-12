« C’est cool, authentique et réel »

Vous essayez de trouver quel gadget tendance acheter pour la génération Z en cette période des fêtes ? En fin de compte, le cadeau parfait pourrait être de ramasser la poussière dans votre garde-robe.

Demandez à ma nièce de 18 ans, Layla. En mai, alors qu’elle se promenait pour féliciter des amis après la cérémonie de remise des diplômes, j’ai remarqué quelque chose dans sa main : un appareil photo argentique à l’ancienne qu’elle a trouvé dans son sous-sol il y a quelques mois.

C’était le même Canon Snappy que ma sœur avait amené lors de notre voyage en famille en Europe en 1987. Pourquoi ma nièce ultra-branchée serait-elle si encombrante et dépassée ?

Pourquoi les appareils photo argentiques sont le cadeau parfait pour la génération Z

Dans ma pratique thérapeutique, je travaille principalement avec des personnes de moins de 40 ans. Beaucoup de mes clients du millénaire ont des souvenirs de ce qu’était la vie avant Internet, les médias sociaux et les smartphones.

Mais la génération Z est composée de véritables natifs du numérique. Nés entre 1997 et 2012, ils envoient des SMS à leurs amis et prennent des photos sur smartphone depuis aussi longtemps qu’ils se souviennent. Mais un appareil photo argentique est une connexion amusante à une époque qu’ils n’ont jamais connue.

Au-delà de l’attrait nostalgique, capturer des moments spéciaux avec des amis et la famille est particulièrement important pour la génération Z en ce moment, d’autant plus qu’ils en ont raté tant à cause de la pandémie.

Les smartphones nous permettent de prendre des centaines de photos. Mais avec un appareil photo à l’ancienne – à moins que vous n’ayez une somme d’argent infinie pour acheter et développer un film – vous n’obtenez que quelques clichés pour capturer quelque chose de franc et de spontané. Comme me le dit un client de la génération Z, cela vous oblige à faire le point sur ce qui se passe et à vous concentrer sur les petits détails pour obtenir une bonne image.

De plus, ce qu’ils capturent est non édité et non filtré. C’est cool, authentique et réel – vous pouvez le tenir dans vos mains ou l’encadrer sur un mur. Je ne peux pas imaginer un meilleur cadeau.

Choisir la bonne caméra

Il existe de nombreux types d’appareils photo compacts parmi lesquels choisir, comme un appareil photo à film instantané ou un appareil qui nécessite d’aller dans un magasin pour faire développer le film.

Vous pouvez personnaliser le cadeau en choisissant un appareil photo dans la couleur préférée de vos destinataires. Besoin d’inspiration ? Voici quelques-uns de mes appareils photo compacts préférés :

1. Appareil photo Kodak M38 35 mm avec flash (35 $)

Le Kodak M38 est classique, facile à utiliser et se décline en plusieurs couleurs.

Fonctionnalités préférées :

Objectif grand angle à mise au point fixeCompatible avec les films couleur et noir et blancFlash intégré pour la prise de vue de nuit

2. Appareil photo Holga 135BC 35 mm à coins courbés (59 $)

Cet appareil photo emblématique est sans effort vintage et crée un effet de vignette doux.

Fonctionnalités préférées :

Mise au point manuelle de la zone avec des icônes de distance marquéesRéglage de l’ampoule pour la photographie à longue expositionLivré avec une prise de trépied

3. Imprimante pour appareil photo instantané Canon Ivy CLIQ2 (79 $)

Ce Canon n’est pas votre point-and-shoot typique. Il imprime automatiquement les photos sur un film pelable et collant, ce qui signifie que votre destinataire n’aura pas besoin de faire développer son film.

Fonctionnalités préférées :

Format de pocheFilm instantanéGrand miroir selfie à l’avant

Tess Brigitte est un psychothérapeute basé à San Francisco et un coach de vie certifié. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine et travaille principalement avec les millennials et les parents millennials.

