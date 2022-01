C’est dans une zone sous occupation chinoise depuis 60 ans : MEA on China construit un pont sur le lac Pangong

Concernant le pont en construction dans la région du lac Pangong, Bagchi a déclaré que le gouvernement surveillait de près cette activité.



L’Inde a déclaré jeudi que le pont construit par la Chine sur le lac Pangong dans l’est du Ladakh se trouve dans une zone qui est sous occupation illégale de ce pays depuis environ 60 ans et qu’elle n’a jamais accepté une telle action.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a également critiqué la Chine pour avoir renommé certains endroits de l’Arunachal Pradesh et a déclaré qu’au lieu de se livrer à de telles ébats, Pékin devrait travailler de manière constructive avec l’Inde pour résoudre les points de friction en suspens dans l’est du Ladakh.

Il l’a décrit comme un « exercice ridicule » pour soutenir des revendications « territoriales intenables ».

Concernant le pont en construction dans la région du lac Pangong, Bagchi a déclaré que le gouvernement surveillait de près cette activité.

« En ce qui concerne les informations faisant état d’un pont construit par la partie chinoise sur le lac Pangong, le gouvernement surveille de près cette activité », a-t-il déclaré.

« Ce pont est construit dans des zones qui sont occupées illégalement par la Chine depuis environ 60 ans maintenant. Comme vous le savez bien, l’Inde n’a jamais accepté une telle occupation illégale », a-t-il déclaré.

Bagchi a déclaré que l’Inde avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses intérêts de sécurité sont pleinement protégés.

« Dans le cadre de ces efforts, le gouvernement a également, au cours des sept dernières années, augmenté de manière significative le budget pour le développement des infrastructures frontalières et achevé plus de routes et de ponts que jamais auparavant », a-t-il déclaré.

« Ceux-ci ont fourni une connectivité indispensable à la population locale ainsi qu’un soutien logistique aux forces armées. Le gouvernement reste attaché à cet objectif », a-t-il ajouté.

