«  C’est de l’hypocrisie, merci beaucoup  »: EAM Jaishankar critique les institutions qui remettent en question le statut de liberté et de démocratie de l’Inde

EAM S Jaishankar

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a répondu dimanche aux institutions étrangères qui ont récemment rétrogradé le score de liberté et le statut de démocratie de l’Inde. Il a dit que c’était de l’hypocrisie de la part d’un certain nombre de personnes et que l’Inde n’avait pas besoin de certification de ce lot. La Freedom House, basée aux États-Unis, a récemment rétrogradé le score de liberté de l’Inde de libre à partiellement libre, affirmant que les droits et les libertés civiles s’étaient érodés depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi en 2014. Le cinquième rapport annuel sur la démocratie du rapport de l’Institut suédois V-Dem a rétrogradé l’Inde de la plus grande démocratie à une «autocratie» électorale.

En réponse à ces développements, EAM Jaishankar a déclaré à India Today Conclave-South: «Vous utilisez la dichotomie démocratie et autocratie – mais c’est de l’hypocrisie. C’est de l’hypocrisie parce que vous avez un ensemble de gardiens autoproclamés du monde qui ont du mal à comprendre que quelqu’un en Inde ne cherche pas leur approbation, n’est pas disposé à jouer le jeu qu’ils veulent qu’il soit joué. Alors ils inventent leurs règles, leurs paramètres, émettent leurs jugements et font comme s’il s’agissait d’une sorte d’exercice global. »

Le ministre syndical a ajouté que ce gouvernement était nationaliste. «… Nous avons administré des vaccins Covid-19 à 70 pays dans le monde. Alors, dites-moi les pays internationalistes, combien de vaccins ont-ils donnés? Lequel de ces pays a dit que pendant que je fais (pour) mon peuple, je le ferai aussi pour les personnes à l’extérieur qui ont autant besoin que mon peuple – où sont soudainement ces personnes à ce sujet?

Jaishankar a ajouté que les Indiens étaient censés saper les droits civils à cause de leur état d’esprit. «Regardez la politique de ces endroits. Quoi que l’on puisse dire… ce pays (l’Inde), personne ne remet en question une élection. Pouvez-vous dire cela dans ces pays? Regardez les croyances. Oui, nous avons tous droit à nos croyances, croyances et valeurs. Mais je ne mets pas la main sur un livre religieux lorsque je prête serment. Devinez quel pays le fait?

«Assez de ces homélies. Je suis assez sûr de moi. Je n’ai pas besoin de certification de l’extérieur. Certainement pas de personnes qui ont clairement un programme à conduire », a-t-il déclaré.