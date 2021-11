« C’est de loin mon meilleur match à Guadalajara »

17/11/2021 à 00:44 CET

Europe Presse

La joueuse de tennis hispano-vénézuélienne Garbiñe Muguruza était très satisfait après avoir obtenu le billet pour la finale du tournoi des professeurs, qui se joue à Guadalajara (Mexique) et a assuré qu’il a joué son « meilleur match » contre Paula Badosa en demi-finale (6-3 et 6-3).

« C’est mon meilleur jeu -de loin- que j’ai joué ici à Guadalajara. Je suis déjà finaliste car je viens de l’avoir, mais c’était un match très difficile contre Paula Badosa. Nous n’avions jamais affronté et cela met une nervosité supplémentaire. Je suis déjà en finale d’un tournoi très exclusif et si difficile à réaliser. Je pense déjà à la finale », a déclaré Muguruza lors de la conférence de presse d’après-match.

« Ce tournoi, je le mets au même niveau qu’un ‘Grand Chelem’ car il y a huit joueurs et chaque match est comme une finale. C’est un travail que je fais depuis longtemps et vous ne savez pas quand vous pouvez obtenir un tournoi comme celui-ci. Maintenant, je suis en bonne position pour porter le coup final demain et rentrer à la maison avec une super saison », a-t-il analysé.

« J’espère que je suis celui qui y parviendra », a ajouté Muguruza, qui a demandé des encouragements et du soutien aux fans espagnols. « Ma différence par rapport à avant et maintenant, ce sont les années d’expérience, mon sang-froid face aux moments. Il n’y a pas de raccourci pour y parvenir et ça s’apprend avec l’âge et l’expérience », a-t-il lancé.

« Maintenant, je me sens mieux préparé à savoir comment mieux me gérer. Aujourd’hui, j’ai très bien joué, j’ai progressé petit à petit et j’ai souffert lors des premiers matchs pour avoir un meilleur feeling aujourd’hui. J’ai été retenu par respect pour Paula et parce qu’il ne semblait pas approprié de le célébrer. Il me reste encore un match, ce sera très difficile mais je veux être concentré et ne lâcher prise à aucun moment », a-t-il déclaré.

« Favori ? Je peux être du papier ou de la télévision, oui, là, mais je ne le vois pas comme ça. Il n’y a pas de favoris ici. Pour l’instant, qui que ce soit, on verra ce qu’il se passe », a conclu Muguruza, qui a salué la « grande année » de sa victime ce mardi.

« Je pense que c’est une accumulation de tout, Paula a eu une année spectaculaire et il faut être content de sa progression. C’est maintenant une période difficile, il était sur le point d’obtenir la finale, mais il doit partir en vacances avec de bons sentiments parce que est déjà dans le ‘top ten’ mondial « , s’est installé Muguruza.