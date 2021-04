C’est de votre faute si Facebook et Google vous espionnent autant – .

Voici un scénario hypothétique. Il y a une maison dans votre rue qui, comme la malchance l’aurait, ne cesse de se faire cambrioler par des voleurs. Encore et encore. Les dégâts varient d’une attaque à l’autre, mais ils sont presque toujours considérables. La police sait qui sont les auteurs, mais leurs paroles aux victimes sont un froid réconfort, car leurs mains sont fondamentalement liées – il semble que les flics ne puissent pas vraiment faire grand-chose. La chose étrange à propos de cet épisode, cependant, est que (venez le découvrir) le propriétaire continue de laisser sa porte d’entrée déverrouillée, ainsi que la porte du garage ouverte. Après chaque incident. En fait, il en va de même pour de nombreux voisins dans la rue. Et voici la partie la plus étrange: les voleurs ont commencé à s’excuser, à profusion, et à promettre de vivre dans le droit chemin. Jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas, et que tout le cycle recommence.

De manière très grossière et imparfaite, c’est un peu comme cela qu’il semble que la semaine dernière s’est déroulée, en ce qui concerne la rafale désormais trop familière de manchettes liées à la confidentialité des données découlant de la dernière fuite de données de Facebook. Comme nous l’avons noté au cours du week-end, il y a eu une autre énorme fuite de données sur Facebook, au cas où vous ne l’auriez pas entendu – celle-ci englobant des informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook de 106 pays. Ces données ont été publiées dans un forum de piratage, selon un rapport d’Insider, c’est-à-dire – si vous avez un compte Facebook, il y a de fortes chances que vos données aient à nouveau été exposées à des pirates informatiques, y compris tout de votre numéro de téléphone à votre email adresse, anniversaire, nom complet, etc. Dans cet article, j’aimerais parler de quelque chose qui manque dans toute la teinte et pleurer sur le dernier faux pas de Facebook, et cela s’applique plus largement aux entreprises comme Google.

Tout d’abord, une dernière remarque à propos de la fuite de données sur Facebook: cela ne devrait pas échapper à notre remarque que c’était à peu près à cette époque il y a trois ans lorsque nous avons appris le scandale Cambridge Analytica de Facebook (en mars 2018). Facebook a confirmé plus tard que les données sur 87 millions d’utilisateurs avaient été mal consultées pendant ce scandale, et vous souvenez-vous de la fureur qui a suivi? La couverture médiatique incessante et les auditions législatives interminables convoquées par des politiciens en colère?

Jetez à nouveau un coup d’œil au nombre en haut de cet article (533 millions). Le nouveau scandale Facebook équivaut à six Cambridge Analyticas. Le commissaire européen à la protection des données Didier Reynders, selon Politico, figure parmi les noms de haut niveau qui auraient été pris au piège de cette dernière violation.

Mais revenons au scénario hypothétique ci-dessus. À un moment donné, le comportement de géants de la technologie comme Facebook (et Google, dans une certaine mesure) devient un peu comme Lucy arrachant le football à Charlie Brown. Comme indiqué ci-dessus, les propriétaires hypothétiques continuent de laisser leur maison sans protection. Lucy, maintes et maintes fois, promet à Charlie Brown qu’elle le laissera réellement botter le ballon cette fois, même si nous savons tous ce qui va se passer (il va finir à plat sur le dos pour la millionième fois). À un moment donné, en d’autres termes, la culpabilité des utilisateurs doit devenir davantage un problème lorsqu’il s’agit des géants de la technologie auxquels nous confions notre rendez-vous.

Les entreprises comme Facebook et Google ne peuvent généralement pas voler, divulguer ou manipuler négligemment des données… qu’elles n’ont pas en premier lieu. Personne, en d’autres termes, ne vous oblige à utiliser ces services!

Certains d’entre vous ne se soucient tout simplement pas de la confidentialité des données. Vous vivrez avec tout ce que Facebook et Google vous proposent, en d’autres termes, en échange de la commodité qu’ils offrent. Les nouvelles de cette semaine, cependant, devraient au moins être un signal d’alarme pour tout le monde que, au minimum, vous devriez envisager de ne pas laisser votre «maison» numérique déverrouillée, pour que quiconque puisse y entrer.

Peut-être que cela signifie se retirer complètement de certains services. Ou passer à plus de fournisseurs de sécurité, comme ProtonMail au lieu de Gmail. Dans le même esprit, voici quelques étapes et guides que vous pouvez suivre pour renforcer la sécurité des appareils et des offres logicielles que la plupart d’entre nous utilisent régulièrement:

