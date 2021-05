c’est derrière le rallye permanent

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Polygon rend déjà Ethereum évolutif aujourd’hui, cela se reflète désormais massivement dans le cours MATIC.

Alors qu’une grande partie du marché de la crypto-monnaie passe par une phase de correction en arrière, un jeton atteint un niveau record après l’autre. Nous parlons de MATIC, le pôle économique de Polygon Network (anciennement Matic Network). Au cours des 30 derniers jours seulement, le prix du MATIC a augmenté de plus de 400%, et tout cela sans l’aide des constructeurs de voitures électriques excentriques. Au moment de la publication, MATIC se négociait à 2,05 $ US; le 1er janvier, le prix était encore de deux cents.

En 2021, MATIC a montré des performances qui ont été observées récemment dans des projets construits à proximité du système de pompage et de refoulement.

Cependant, contrairement à Memecoins, Polygon Network est un projet avec une réelle valeur ajoutée pour l’espace crypto, notamment pour l’écosystème Ethereum. Parce que, alors que le roi vieillissant des contrats intelligents pousse constamment son marcheur vers Ethereum 2.0, la foule dans la brume Ethereum se densifie. La finance décentralisée (DeFi) et le battage médiatique sur les jetons non fongibles ont encore manifesté le rôle de pionnier d’Ethereum. Il existe des concurrents passionnants dans les starting-blocks avec des projets comme Cardano, Polkadot ou Solana. Cependant, Ethereum ou le langage de programmation de contrat intelligent Solidity est le premier point de contact de la plupart des développeurs de blockchain avec le monde merveilleux des applications décentralisées (dApps).

L’agitation de la blockchain Ethereum signifie que les utilisateurs ont des frais élevés ou des temps d’attente très longs pour les transactions. Ethereum 2.0 résoudra ce problème avec le changement de Proof-of-Stake et Fragmentation, Fragmentation. Le changement est tout sauf insignifiant. Il faudra probablement encore quelques hivers avant qu’Ethereum 2.0 ne s’épanouisse dans toute sa splendeur.

Polygon s’engage pleinement à résoudre le problème de mise à l’échelle d’Ethereum. Plus précisément, Polygon se concentre sur des solutions où un deuxième niveau de réseau atténue la blockchain Ethereum chroniquement surchargée. C’est pourquoi nous parlons de technologies de couche 2. Polygon Network constitue un deuxième niveau pour Ethereum. Fondé en 2017 sous le nom de Matic Network, le projet a initialement mis en œuvre une version de Plasma. Début février de cette année, le changement de marque chez Polygon a eu lieu, ce qui, en plus d’un lifting de la page d’accueil et du logo, a également apporté un cas d’utilisation plus ambitieux: Polygon veut devenir “Internet of Ethereum Blockchains”.

Étant donné que Polygon prend entièrement en charge l’environnement d’exécution d’Ethereum Virtual Machine (EVM), les dApps basées sur Ethereum peuvent facilement basculer vers Polygon sans quitter l’écosystème Ethereum. La liste des partenaires travaillant avec Polygon augmentera rapidement en 2021. Aave, Decentraland ou Chainlink ne sont qu’une petite fraction de centaines de projets cryptographiques développant des applications pour Polygon. Vous trouverez ici une liste complète des partenaires Polygon. La plupart des projets proviennent de la zone DeFi, qui, avec ses frais notoirement élevés, est particulièrement avide de solutions d’échelle. Polygon a cela en magasin avec le plasma et la preuve d’enjeu. L’offre s’élargira bientôt avec des accumulations de Zk et des accumulations optimistes. En tout cas, la demande semble être là: le parcours explosif de MATIC en est un témoignage impressionnant.

PS: vous pouvez me soutenir libre de à travers TOUS ces liens et gagnez de la crypto / de l’argent vous-même! https://allmylinks.com/zealdorn

Avertissement: ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos propres risques. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.