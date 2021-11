« C’est d’être fier de cette équipe »

17/11/2021 à 11:05 CET

Le sélecteur de Argentine, Lionel scaloni, défini le 2021 comme un année « magnifique » pour l’albiceleste parce qu’elle est restée invaincue, elle a remporté le Coupe de l’Amérique à Brésil sur son territoire et a scellé ce mardi son classement à Coupe du monde qatarie quatre dates pour la fin des qualifications sud-américaines.

« Nous classons les monde avec quatre dates à l’avance et avec un match sans jouer (le reporté avant Brésil). Ils savent que je n’aime pas agrandir les choses, mais c’est d’être vraiment fier de cette équipe d’avoir obtenu la qualification au final », a-t-il déclaré. Scaloni après le match nul et vierge avec Brésil au Saint Jean.

🏆 # Éliminatoire # DatoAlbiceleste 🇦🇷 Célébrez la #Scaloneta 🚍 ! @Argentine étend son invaincu à 27 matchs, la meilleure séquence actuelle du football en équipe nationale ⚽ pic.twitter.com/8rvyh2lJJq – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentine) 17 novembre 2021

« C’est être fier et remercier les joueurs. L’année est magnifique, je dirais rêvée, pour l’obtention du tasse, le classement à monde et parce que nous restons invaincus », a-t-il ajouté. Argentine obtenu une place dans le Coupe du monde de Qatar 2022 Car, une fois le match avec la ‘canarinha’ terminé, l’Equateur a battu le Chili 0-2 à Santiago.

Scaloni dit que la réunion avant Brésil c’était « coincé, dur et difficile ». « Le Brésil est venu pour faire son jeu, pour essayer de ne pas jouer et parfois il a réussi. C’était un match difficile. L’essentiel est que l’équipe s’adapte aux circonstances. Nous aimons tous gagner, mais ces matchs font mûrir l’équipe Le bilan est positif, sans aucun doute », a-t-il déclaré.

Classement pratique

Argentine et Brésil ils ont fait match nul ce mardi sans but lors de la quatorzième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Avec un match de moins, le Brésil et l’Argentine, déjà classés, sont en tête du classement avec respectivement 35 et 29 points. Ils suivent Équateur (23), La Colombie (17), Pérou (17), le Chili (16), Uruguay (16), Bolivie (quinze), Paraguay (13) et Venezuela (7).