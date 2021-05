«C’est devenu un objet de commerce»: Arturo Ripstein désapprouve le cinéma actuel – El Sol de México

Le plus grand ennemi du cinéma aujourd’hui est le bien-être, dit Arturo Ripstein. Au cours des 51 années où il a été cinéaste, le réalisateur a dû se battre avec des producteurs et des distributeurs pour défendre les plus de 35 films qu’il a réalisés. «Les obstacles servent à trouver des chemins alternatifs», dit-il dans une interview avec Le soleil du Mexique.

Ces limites sont imposées par la même industrie, où le cinéma est devenu complaisant pour gagner au box-office et non dans le contenu de fond, explique le réalisateur de Profundo crimson et El lugar sin Límites.

«Le cinéma est devenu concessif, objet de commerce, non de discussion, ni d’observation ou d’expression. C’est seulement et exclusivement un produit vendable, comme une moto ou une voiture pour que tout le monde l’apprécie ».

«Moins il y a d’obstacles et de fureur, mieux c’est. Nous sommes dans une période où tout ce qu’ils veulent, c’est se faire caresser le ventre. Et ce n’est en aucun cas de l’art. L’art est incontestablement dangereux, et rien n’est plus loin du danger que le tas de films récompensés dans les festivals », dit-il.

Rispstein, qui a présenté des films comme Así es la vida et El colonel n’a personne pour lui écrire à Cannes, déplore la situation actuelle du cinéma mexicain, où la plupart des films sont qualifiés de “honteux”.

«Tout ce qu’ils font, c’est une sorte d’audition pour voir si Columbia Pictures les embauche pour faire un film. Il est regrettable de voir l’énorme quantité de cinéma atroce qui se fait dans ce pays ».

Ce cinéma auquel il se réfère, ce sont les comédies romantiques qui sont devenues les favorites du public et qui, année après année, dominent le box-office du cinéma mexicain. «Vous regardez l’un des films les plus rentables et ils finissent par être parfaitement saccadés. Cela parle très mal des cinéastes et bien pire du public.

“Seule une poignée de réalisateurs ont sorti la race du cinéma mexicain. Et ce sont eux qui ont besoin d’une opportunité et qui est recherchée à travers le sang, la sueur et les larmes.”

Pour survivre dans l’industrie cinématographique, le réalisateur assure qu’il doit y avoir beaucoup de «substance et de connaissances». En plus, “une dose de chance, et quiconque n’a pas le courage et la force d’entrer et de chercher les dernières conséquences, la possibilité de réaliser le travail qui est ancré dans son âme, continuera à être tout aussi difficile . “

Pas exactement de l’âme, mais de l’esprit de sa femme, la scénariste Paz Alicia Garciadiego, est d’où vient son dernier film: Le diable entre les jambes, qui s’ouvre ce mercredi. Une histoire avec Sylvia Pasquel et Héctor Suárez qui explore le clair-obscur et la sexualité d’un couple de personnes âgées.

«C’est l’antipode des films d’amour des vieillards qui sont généralement un couple qui a vécu ses hauts et ses bas, mais où au final il y a une certaine douceur, de l’empathie et un vieil équilibre que l’on peut appeler l’amour.

«Dans le cas de ce film, c’est exactement le contraire: c’est un homme amoureux de sa jalousie, son sens de la vie est cela; et c’est une femme déterminée par l’horreur de la compagnie, mais qui finit par être infiniment mieux l’enfer partagé que le paradis seul ».

L’histoire a un léger parallèle avec la réalité d’aujourd’hui. Les deux personnages passent la plupart de leur temps à l’intérieur, plus par choix que par nécessité. “Le film explose quand ils se rendent compte que les sorties existent, mais sont en quelque sorte dangereuses.”

Arturo Risptein a créé ce film il y a près de deux ans au Festival du film de Toronto. En octobre 2019, il a eu une performance de gala au Festival international du film de Morelia.

En mars 2020, il était prévu de présenter le film au Festival du film de Malaga, où il a ensuite été reconnu comme meilleur réalisateur. Bien que le rassemblement de films lui rende hommage, Ripstein a refusé d’y assister lorsqu’il a lu sur l’épidémie de Covid-19 en Espagne.

«Ils ont insisté sur nous et j’ai dit non. Et environ trois ou quatre jours plus tard, ils ont appelé pour dire que le festival était annulé en raison de la gravité de la situation. Depuis lors jusqu’à maintenant j’ai été guardadito ».

Comme tout le monde, la routine a changé Arturo Risptein. Maintenant, il passe ses journées à trouver un moyen de distraire son esprit, à lire, à regarder des séries télévisées ou des films de sa collection. Il a également appris à cuisiner «quelque chose qu’il n’avait pratiquement jamais fait auparavant».

L’après-midi, après avoir terminé ses heures de travail, il passe du temps avec Paz Alicia. «Le soir ou au déjeuner, nous prenons un verre et parlons de ce qu’ils nous disent dans le journal, ou des enfants ou petits-enfants. L’avoir est une aide précieuse, car parler est un moyen d’avancer, d’éliminer au maximum la tristesse ».

Le changement de routine n’était pas la chose compliquée, la chose atroce a été la durée de l’emprisonnement.

«Contrairement à la prison, vous obtenez votre peine, ils vous mettent dans votre cage et vous savez que vous y serez pendant trois ans; chaque jour est un de moins. Par contre, avec la peste, chaque jour qui passe est un de plus ».

Ripstein dit que depuis le début de son enfermement, chaque jour est mardi. «C’est une journée réfléchie, car ce n’est ni le début, ni le milieu ni la fin de quoi que ce soit. Vivre un mardi permanent est donc une grave complication ».

Bien que l’industrie cinématographique ait commencé à reprendre vie à la fois dans les salles et sur les plateaux de tournage, Ripstein n’a pas l’intention de réaliser à nouveau tant que les jeunes ne sont pas vaccinés.

«À mon âge, je dis soudainement« je saute », non. Je dois y aller avec prudence et avec les pieds de plomb. Il faut savoir où je marche et ce que je risque physiquement. Mentalement ou émotionnellement, je suis prêt à tout, mais physiquement, je dois être très prudent. Je suis du quatrième âge », plaisante-t-il.