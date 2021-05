“C’est dommage car nous avons affronté tout le match”

01/05/2021 à 23:55 CEST

Sergio Herrera, Gardien espagnol de Osasuna, blessé la défaite subie contre lui Real Madrid (2-0) qui est venu dans la deuxième partie puisque, a-t-il souligné, ils ont donné «Une grande partie du visage de tout le jeu & rdquor;, mais que dans «un coin et une pièce de théâtre idiote». ils ont eu «tort»; et la réunion leur a coûté.

“C’est dommage parce que nous avons eu raison, donnant beaucoup de visage tout au long du jeu et en deux jeux, un corner et un jeu idiot que nous avons fait une erreur, ils nous ont marqué. Ils sont en colère car, en plus, avec le 1-0 on aurait pu se battre pour gratter quelque chose. On a joué un bon match, on est reparti blessé par la défaite et content de l’image ”, a-t-il déclaré sur Movistar +.

«En première mi-temps, j’ai dû en arrêter quelques-uns, mais l’équipe a été bonne en défense. Nous en avons eu un, bien que hors-jeu, mais nous aurions pu prendre de l’avance sur nous-mêmes si nous avions eu un peu plus de succès », a-t-il poursuivi dans l’analyse.

UNE Sergio Herrera qui a apprécié le retour de l’Argentin Ezequiel ‘Chimy’ Ávila à la propriété 467 jours plus tard, après avoir surmonté une déchirure croisée dans chaque genou.

“C’est un garçon qui l’année dernière il nous a beaucoup donné et nous l’aimons beaucoup. Nous savons ce qu’il a vécu; Je suis passé par un alors imaginez-le pour deux. Je te ferai un câlin quand tu arriveras au vestiaire, félicitations et que ce soit le premier de nombreux pour nous aider comme l’année dernière avant la blessure & rdquor;, a-t-il commenté.

Enfin, le gardien de but a évoqué les buts du club avec le salut déjà dans sa poche et quatre tours encore à jouer: «Nous pensons continuer à montrer notre visage. Nous voulons continuer à être Osasuna tout au long de la saison et avec beaucoup de désir de concourir chaque semaine. Le coach donne une chance à chacun, qui l’a mérité tout au long de l’année et nous montrons notre visage », a-t-il conclu.